‘IZ DOBRE JE OBITELJI, NE ZNAM KAKO MU SE OMAKLO!’ Rojs razočaran svojim kumom, preko ovoga mu neće preći: ‘Po Mostaru se širi priča da su poslani odozgo’

Autor: D.R.

Umirovljeni general Ljubo Ćesić Rojs pozvao je svog kuma, Marinka Krešića, da odstupi s dužnosti predsjednika Hrvatskog generalskog zbora.

Razlog je posjet skupine generala Armije BiH Zagrebu, odnosno činjenica da u njihovom izaslanstvu našao i general Džemal Merdan koji je pod sumnjom da je počinio ratni zločin nad Hrvatima u Srednjoj Bosni.

“Ograđujemo se od tog susreta. Ja sam zamjenik predsjednika Hrvatskog generalskog zbora i baš to me malo razočaralo kod mog privatno i kuma koji je sigurno jako dobar čovjek sigurno, iz dobre obitelji, ja ne znam kako mu se moglo omaći da ide na sastanak s udruženjem generala iz BiH”, izjavio je general Rojs za N1.





Milanović i Plenković nemaju veze s tim

Za Rojsa je, kaže, ovaj čin ravan veleizdaji. Komentirao je i tvrdnje da se radi o “namještaljci”.

“Po Mostaru se širi priča da su poslani odozgo. Od koga? Jamčim da i njega (Krešića) i ostalu trojicu generala nisu poslali ni predsjednik Republike ni Vlade. Razgovarao sam s jednim i drugim, oni se ograđuju od toga. Možda je onaj bradati, ne znam kako ga više zovu, za mene veleizdajnik, bivši predsjednik Stjepan Mesić, on je bio u Sarajevu, on tu možda ima svoje prste. To je sramotan čin što su napravili. Svatko tko radi, taj i griješi, Moraju se ograditi se od toga, priznati da su prevareni, otići na koljena”, kazao je Rojs.