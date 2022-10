‘ISPAO SAM BUDALA!’ Heroj Vukovara opisao ranjavanje: ‘Gledam, četnik ide ulicom prema meni, u rukama nema ništa’

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Višestruko ranjavani hrvatski branitelj Damir Markuš koji je kao pripadnik HOS-a branio vukovarsko Sajmište, opisao je svoje prvo stradavanje koje se dogodilo upravo na današnji dan.

Ovaj heroj iz Kutine ni danas si ne može oprostiti grešku koju je zamalo platio životom, ali kako sam kaže – takvu glupost više nije ponovio.

Kad sam ga vidio, ostao sam “paf”

“Prvi put sam ranjen na prilično bizaran način. Dan na punktu je bio miran, ništa se značajno nije događalo. Stjepan Tonči Antolić se brijao u kući, Željko Špiljar Žac i Zagorac su na stolu u dvorištu rastavljali oružje, a ja sam držao stražu. Stajao sam kod ograde i povremeno gledao kakvo je stanje prema neprijatelju. Okrenuo sam se bočno prema našoj pozadini i ostao ‘paf”. Posred ulice, hodajući u tenkovskoj odori, kombinezonu, kretao se neprijateljski vojnik.”





Markuš kaže kako nije mogao vjerovati svojim očima!

“Gledam i ne vjerujem, otkud on sad tu, nama s leđa. Gledam i vidim da u rukama nema ništa, pa pomislim kako bi ga bilo lijepo zarobiti. Povičem prema njemu da mi priđe te pogledam nakon toga lijevo prema neprijateljskoj liniji. U trenutku kad sam vraćao pogled, vidim njegovu desnu ruku u zraku i rafal koji ispucava prema meni iz ‘škorpiona’. Pogodio me, padam na tlo, osjećam strahovitu bol u desnoj peti, udarac u prsa nisam ni skužio. Isti čas sam pomislio ‘ajme kako sam ispao glup’. Tek u bolnici, gdje sam kasnije dovezen, vidio sam na okviru od automatske puške metak koji bi me bez sumnje usmrtio.”

Tonči s pjenom za brijanje na licu na četnika bacio bombu

Prisjetio se kako njegovi suborci koji su čistili oružje u prvi mah uopće nisu shvatili što se događa, ali se prvi snašao Tonči koji se u tom trenutku nezbrižno brijao:

“S vrata je bacio bombu prema četniku. Kakva nadrealna scena! Ja ležim ranjen i gledam Tončija, na licu mu pjena za brijanje, a on baca bombu koja me vjerojatno spasila. Čovjek koji me, priznajem, napravio budalom, bio je udaljen svega 6-7 metara, a ja sam samo bespomoćno ležao. Imao sam nevjerojatnu sreću…”

Markuš je dodao i kako ga je Tonči ranjenog nosio do automobila, ali i da takvu grešku u nastavku ratovanja više nikada nije ponovio.