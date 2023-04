INTELEKTUALAC KOJI RAT NIJE ‘VODIO’ U DIPLOMACIJI!’ Veliki gubitak za Hrvatsku: Ostavio knjige i uzeo oružje, Ivan je bio vrhunski obrazovan

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Ivan Alerić iz Posušja nije bio bilo kakav dragovoljac Domovinskog rata. U trenutku kada je poginuo kao pripadnik dragovoljačke postrojbe “Srđ”, Ivan je bio poliglot i visoki intelektualac koji je s najvišim ocjenama diplomirao francuski jezik i književnost, te njemački jezik i književnost. Istovremeno, u Sarajevu je studirao povijest.

Nakon studija zaposlio se na Filozofskom fakultetu u Zadru kao asistent iz znanstvenog područja filologije na katedri za francusku književnost, pa je sve išlo ka tome da će Hrvatska biti bogatija za jednu iznimno obrazovanu i ambicioznu osobu koja joj svojim ogromnim znanjem – itekako može biti od pomoći

Intelektualac na “prvoj crti”

Ipak, sudbina je imala drugačiji plan. Ivan je početkom rata shvatio da se okupiranoj zemlji najbolje može pomoći oružjem i aktivnim sudjelovanjem. Obzirom da je uoči rata živio u Zagrebu gdje je pisao povijesne članke za “Glasnik HDZ-a” i snimao dokumentarne filmove za HRT, u tom je gradu donio odluku o priključenju u dragovoljačku skupinu koja je krenula u obranu Dubrovnika.





“Nas nekolicina studenata pozvali smo koncem rujna ’91. preko radija ljude koji bi se htjeli uključiti u obranu hrvatskog juga. To je bilo neposredno pred opći napad na Dubrovnik koji je krenuo 1. listopada. Oformila se dragovoljačka skupina koja je 3. listopada ujutro krenula prema Dubrovniku, među nama bio je i Ivan Alerić. Bili smo skupa cijelo to vrijeme, on je izdržao na nepoznatom terenu bez da je imao ikakvu obvezu doći osim velike ljubavi prema Hrvatskoj. Dugujem zahvalnost obitelji Alerić što su odgojili takvog čovjeka, takvog hrvatskog sina kojim se ponosim”, izjavio je za HKM Ivanov suborac, dubrovački odvjetnik Ante Kačić.

Eksplozija i smrt

Nakon sudjelovanja u uspješnoj obrani Dubrovnika Ivan se vraća u Zagreb, a jačanjem ratnih aktivnosti u rodnoj Hercegovini odlučuje otići pomoći obranu rodne grude. Pri ukrcavanju naoružanja i vojne opreme na zagrebačkom Velesajmu 14. travnja 1992. godine, neposredno prije polaska u Hercegovinu, uslijed eksplozije mladi hrvatski domoljub i intelektualac Ivan Alerić položio je svoj život na oltar domovine.

“U Zadru je ostao upamćen kao ekstra student. On je bio posebno nadaren. Takav intelekt mu je Bog dao, bistrinu i oštroumnost, a usto i plemenitost, sve vrline”, ispričao je njegov brat Vlado.