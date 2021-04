IMPRESIVNE FOTKE S VOJNOG POLIGONA: Održano završno bojevo gađanje

Autor: S.V.

U okviru niza vojnih vježbi povodom 30. obljetnice Hrvatske vojske pod nazivom “Hrvatski bedem 1991.-2021.”, na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” kod Slunja provedena je vojna vježba “Stabilnost 21/1” u sklopu koje je u srijedu, 21. travnja 2021. održano završno bojevo gađanje uoči upućivanja 8. hrvatskog kontingenta u NATO aktivnost ojačane prednje prisutnosti u Republici Poljskoj (8. HRVCON ePF BG POL).

Bojevo gađanje provedeno je iz topničkog naoružanja, samohodnih višecjevnih lansera raketa “Grad” BM-21 (SVLR “GRAD” BM-21) i dio je završnog ocjenjivanja borbene spremnosti postrojbi. Ocjenjivanje se provodi po CREVAL metodologiji, u kontinuitetu 72 sata u dvije faze, koje uključuju, administrativno ocjenjivanje (in barracks) i ocjenjivanje sposobnosti na zemljištu (on field).

Pripreme za Poljsku

Hrvatski kontingent čini bitnica samohodnih višecjevnih lansera raketa 122 mm GRAD iz sastava Topničko-raketne bojne Gardijske oklopno-mehanizirane brigade, koji čine glavninu 8. HRVCON-a eFPBG-POL, te pripadnici Gardijske mehanizirane brigade, Topničko-raketne pukovnije, Bojne veze HKoV-a, Vojne policije i Zapovjedništva za potporu. Kontingent broji 80 pripadnika, a zapovjednik je satnik Dario Bilješković.

“Pripreme za odlazak u Poljsku traju šest mjeseci, no kroz cijeli ciklus obuke pripadnici se pripremaju za ovakve zadaće. U području operacije kontingent će provesti šest mjeseci, a bit će upućen u srpnju”, rekao je zapovjednik GOMBR-e brigadni general Mijo Validžić koji je prisustvovao završnom bojevom gađanju. Dodao je kako se vježba Stabilnost provodi u dva dijela i dio je ciklusa vježbi u okviru Hrvatskog bedema 1991.-2021. koji se provodi povodom obilježavanja 30. obljetnice Hrvatske vojske i to kako bi se prikazala ukupna sposobnost vojske 30 godina nakon njezina osnutka.

Direktor vježbe “Stabilnost 21/1”, bojnik Marijan Žukina istaknuo je kako su pripadnici pokazali glavnu zadaću koja proizlazi iz njihove misije: “Radi se o pružanju vatrene potpore manevarskim snagama u provedbi njihovih operacija. To je naša temeljna zadaća u Republici Poljskoj. Vidjeli smo danas motivirane, opremljene i obučene pripadnike koji su spremni za izvršenje svih zadaća.”









Dugo iščekivana misija

Zapovjednik 8. HRVCON-a satnik Dario Bilješković naveo je kako je iznimno zadovoljan provedenim bojevim gađanjem koje predstavlja krunu zadaće kontingenta, a to je pružanje vatrene potpore u području aktivnosti. “Uz pripadnike našeg kontingenta u Republici Poljskoj bit će ojačana mehanizirana bojna američke vojske, koja je ujedno i vodeća nacija u aktivnosti, a sudjeluje i ojačana bitnica iz Rumunjske, te ojačana izvidnička satnija iz Ujedinjenog kraljevstva.”

Pripadnica kontingenta vojnikinja Anđela Ćurić, poslužiteljica na lanseru GRAD, istaknula je, kako se veseli skorom odlasku u misiju u Republiku Poljsku: “Budući da prvi put odlazim u misiju, očekujem usvajanje i razmjenu novih iskustava s pripadnicima drugih nacija te dobru međunarodnu suradnju”.

“Hrvatski bedem 1991.-2021.” obuhvaća niz aktivnosti i vježbi od travnja do lipnja kojima će se prikazati sposobnosti Hrvatske vojske te zajedničke sposobnosti sa saveznicima i partnerima. Drugi dio vježbe “Stabilnost 21” provest će se od 26. do 30. travnja na vojnom poligonu “Gašinci”, gdje će se provesti ocjenjivanje operativnih sposobnosti hrvatskog kontingenta koji se upućuje u misiju KFOR u Republiku Kosovo. Na vježbi “Stabilnost 21” ukupno sudjeluje do 400 pripadnika Hrvatske kopnene vojske, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, Zapovjedništva za potporu, Vojne policije i Zapovjedništva za kibernetički prostor.