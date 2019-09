‘IMALA SAM DVA SINA BRANITELJA. OBA SU SE UBILA’: Sedlarov film Zagrepčane ostavio bez teksta…

Autor: Snježana Vučković

Dokumentarni film Jakova Sedlara “3069” koji govori o samoubojstvima branitelja, nakon riječke i vukovarske premijere, dočekao je i zagrebačku.

U kinu Studentskog centra tražilo se mjesto više, a do početka prikazivanja okupilo se oko 900 ljudi.

Osim samog redatelja, među uzvanicima su se pojavili predstavnici brojnih braniteljskih udruga, saborski zastupnik Željko Glasnović te ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved kojem je Jakov Sedlar u govoru odao posebno priznanje, a što je naknadno potvrdio i za naš portal:

Medved najangažiraniji oko ovog problema

“Učinio je mnogo za realizaciju ovog filma, no ministar svakodnevno više od svih brine o ovom problemu suicida među braniteljskom populacijom. U to sam se osobno uvjerio kada sam ga posjećivao u njegovom uredu. Neprestano ga zovu i traže pomoć, a on svakoga pojedinačno sasluša i kada osjeti moguću opasnost od takvog čina, odmah reagira i šalje ljude na adresu. Impresioniran sam njegovim angažmanom, mislim da bi o njegovom radu također trebalo snimiti dokumentarni film”, kazao nam je redatelj.





O nastajanju samom filma, Sedlar nam je kazao:

“Nisam bio svjestan težine problema”

“Znao sam da je suicid ove populacije postao problem, ali sve dok nisam počeo sa snimanjem, nisam bio svjestan težine problema. Čak i ako izuzmemo kritične brojke i ono što branitelj proživljava prije odluke o samoubojstvu, meni je iznenađenje bila stigma koju nosi obitelj u kojoj se dogodio suicid oca, brata, sina branitelja koji se ubio. Te obitelji u sebi i dugo godina nakon svega nose strahovitu bol, koju pogoršava osjećaj odbačenosti i srama. Treba znati da živimo u društvu koje osuđuje ovakav način “odlaska” pri čemu se dizanje ruke na sebe smatra pogrešnim i lošim. Upravo zato ove obitelji žive s dvostrukom boli”.

Da je riječ o rastućem trendu, govori podatak o brojci 3069 koju je Sedlar tijekom dvogodišnjeg snimanja mijenjao gotovo iz dana u dan. Nakon snimanja se, na žalost, ubilo još 198 branitelja da bi došli do trenutne crne brojke od 3267 sudionika Domovinskog rata koji su umrli vlastitom odlukom.

Upravo taj zastrašujući trend, bio je redateljev motiv za snimanje ovoga filma koju je zagrebačka publika odgledala u jednom dahu. Pretužne ispovijesti djece, majki i supruga, nikoga nisu ostavile ravnodušnim. Jedna od najpotresnijih bila je životna priča Kate Ronko koja je sjetno ispričala kako su joj se dva mlada sina 90-tih dala na raspolaganje domovini:

“Oba moja sina su počinila suicid”

“Jednoga dana moj stariji sin samo je prislonio pištolj na čelo i opalio… Moj mlađi sin prijavio se za ratovanje na bosanskoj bojišnici, no kao pripadnik HVO-a nije ostvario nikakva prava. PTSP uzrokovan tamo proživljenim stresnim situacijama, kao i nepravde koje je naknadno proživio, stvarale su mu veliku depresiju. U nekoliko se navrata pokušao ubiti, a onda mu je jednoga dana to pošlo za rukom. Tako sam izgubila obojicu”, kazala je Kata Ronko i briznula u plač.

“Volio bih da film putem televizijskog prikazivanja dođe do većeg broja gledatelja jer je o ovom problemu jako važno osvijestiti javnost. Mediji i društvene mreže u mnogome su potpomogli da se o ovoj populaciji proširi iskrivljena slika, što kod njih dovodi do osjećaja odbačenosti i nepripadnosti”, kazao je redatelj i apelirajući na javnost, kao i na same hrvatske branitelje da ne dižu ruku na sebe.

Ostali sudionici programa također su odaslali ovu poruku napominjući da je “vrijedno živjeti za ono za što su se krvavo izborili.