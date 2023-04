IGRAO JE S CICOM I ZEKOM, SVI SU GA BESKRAJNO VOLJELI! Poginuo heroj Domovinskog rata i legenda zagrebačkog nogometa: Sjećanje na Štefa ne blijedi

Stjepan Major, legenda zagrebačkog nogometa, preminuo je na današnji dan 1992. u nesretnom slučaju na ratištu u Generalskom stolu za vrijeme Domovinskog rata. Naime, u kuću zapovjedništva 3. bojne s terena je donesena protutenkovska kumulativna mina M-79 koja mu je ugasila život.

Rođen je 1955. godine u Velikim Zdencima kraj Grubišnog Polja, a školovao se u Zagrebu kao najmlađi od četvorice sinova u obitelji Ferde i Alojzije. Bio je poznat po svojoj mirnoći, staloženosti i duhovitosti, te je svojim ponašanjem i ponašanjem drugih ulijevao povjerenje.

Stjepan Major je svoju nogometnu karijeru započeo kao kapetan juniorske momčadi Dinama, koja tri godine nije izgubila niti jednu utakmicu, pa su ih od milja prozvali „malim Ajaxom“. Bio je jedan od pionira malog nogometa u Hrvatskoj, a najveću slavu stekao je kao igrač malonogometne ekipe „Grahorova“ sa zapadnog dijela grada.





Anton Samovojska, novinar i njegov suigrač prisjetio se tog vremena: „Štef Major je dio prve momčadi Grahorove koju je osnovao Dubravko Klement. Ta je momčad vrlo zanimljiva zato jer je ona niknula u jednoj ulici pa se proširila na još samo nekoliko okolnih ulica iz kojih su najtalentiraniji dečki došli u tu Grahorovu kako bi ona bila što jača i što bolja. Igrali su stvarno sjajan nogomet.

Bila je to specifična momčad. Onaj tko igra za Grahorovu mora znati kako se ponašati. To nam je bilo strahovito bitno. Ja sam igrao 10 godina za Grahorovu i u toj momčadi nisam nikada ni od koga čuo ijednu ružnu riječ. To su bili takvi ljudi.“

Stjepan Major je svojim talentom i poštenim ponašanjem osvojio srca mnogih, ali nije zaboravio svoju domovinu. Na početku Domovinskog rata, pridružio se Hrvatskoj vojsci, no na front nije otišao s ekipom iz kvarta. Zbog toga što je u JNA stekao čin poručnika, raspoređen je u sastav 150. brigade Hrvatske vojske Črnomerec gdje je obnašao dužnost zamjenika zapovjednika 3. bojne.