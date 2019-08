IDETE U KNIN NA OLUJU? Obavezno navratite u Muzej Domovinskog rata u Turnju – BESPLATNO JE!

Autor: S.V.

Već u prvih mjesec dana od otvorenja Muzej Domovinskog rata Karlovac-Turanj dokazao je da je nova zvijezda karlovačke turističke ponude. Otkako je 5. srpnja službeno otvorio svoja vrata za javnost, Muzej je posjetilo više od 7.000 ljudi. Veliki interes domaćih i stranih turista očekuje se i povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, kada će ulaz u Muzej cijeli dan biti besplatan.

Muzej Domovinskog rata Karlovac-Turanj obogaćuje ponudu kulturnog turizma u Karlovcu, a posjetiteljima omogućuje da uče i istražuju povijest nastanka samostalne Hrvatske. Poseban naglasak stavljen je na edukaciju učenika osnovnih i srednjih škola te studenata. Ideja je da Muzej na Turnju postane mjesto izučavanja o Domovinskome ratu, posebice jer je dio nacionalnog programa obilježavanja sjećanja na Domovinski rat, uz komplekse koji su ranije otvoreni u Vukovaru, Kninu i Dubrovniku.

Novi Muzej djeluje u sklopu Gradskog muzeja Karlovac, a svojim postavom zorno prikazuje život ljudi i događanja na karlovačkom području od 1991. do 1995. Kompleks na Turnju prostire se na 13.000 kvadrata, a za muzejsku koncepciju i likovni postav izložbe zaslužne su kustosica Ružica Stjepanović i dizajnerica Nikolina Jelavić Mitrović. Stalni postav sadrži više od 350 eksponata, tri sata multimedijskog sadržaja te vanjski izložbeni prostor s borbenom tehnikom. U Muzeju se nalazi i Spomen soba poginulim braniteljima, njih 225.

Muzej Domovinskog rata Karlovac-Turanj je i lokacijski vrlo atraktivan, s obzirom da se nalazi na državnoj cesti D1. Procjenjuje se da će uvelike pridonijeti ukupnoj turističkoj ponudi grada Karlovca i Karlovačke županije, povećati interes gostiju i postati prepoznatljiv turistički proizvod karlovačkog kraja.

Na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja, ulaz u Muzej bit će besplatan za sve građane. Redovna cijena ulaznica za odrasle iznosi 60, a za djecu, studente i umirovljenike 30 kn. Radno vrijeme Muzeja od utorka do petka je od 8 do 18h te vikendom od 10 do 18h. Više informacija nalazi se na internetskoj stranici Gradskog muzeja Karlovac te na Facebook stranici Muzeja Domovinskog rata Karlovac-Turanj.