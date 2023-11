I nakon toliko godina, za mučki smaknute žrtve Vukovara nema odgovornih: ‘Oficiri JNA su sve znali’

Autor: Dnevno.hr

Bliži se još jedan Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Tim povodom se akteri i komentatori počinju prisjećati tih dana i komentirati događanja za vrijeme i nakon krvavih pohoda na Vukovar i okolicu.

Opsada i zauzimanje Vukovara od strane JNA i suradnika ni danas nije raščišćena. Zbog svega što se tamo događalo u zimi 1991., Centar dr. Ivan Šreter je preko odvjetnika Berislava Živkovića podnio nove kaznene prijave. “Točno, ratni zločin u Vukovaru u cjelini uopće nije obrađen”, rekao je u Newsroomu odvjetnik Živković.





“Osim Ovčare kao takve koja ima veze s bolnicom jer su ti ranjenici izvedeni prijevarom, JNA je prevarila međunarodne promatrače, čak i visoke dužnosnike i odvela te ljude prvo u vojarnu JNA u gradu i poslije prema Ovčari, tamo su maltretirani, poslije strijeljani jer se misteriozno povukla jedinicia JNA i ostavila ih na milost i nemilost teritorijalcima, paravojnim skupinama”, rekao je između ostalog.

Haag je svoje rekao

Opisao je presudu haškog Tribunala:

“Haški sud je u procesu Mrkšić-Radić-Šljivančanin zaključio da je jedino Mrkšić mogao izdati takvo naređenje iako sa sigurnošću nije utvrđeno kako je zapravo došlo do toga jer ni u jednom ratnom dnevniku nema zabilježeno što se dogodilo, a sam sud je rekao u tom procesu da se s drugima ne može i neće baviti osim konkrentno s Ovčarom. Ostali aspekti razaranja Vukovara, svi ostali zločini apsolutno nisu dosad dotaknuti. U Beogradu je bilo maratonsko suđenje, 15-ak godina, Ovčara 1, 2, 3 protiv 30-ak teritorijalaca, no nije obuhvaćen nijedan oficir JNA”, rekao je odvjetnik.

U novim kaznenim prijavama fokusirali su se na oficire JNA, no zbog određenih zakona o njima se ne može javno.

Tko je kriv za krvavi pir četničkih hordi i JNA?

“Ovdje se radi o osnovi sumnje, iako iz materijala popratnih koje sam predočio kaznenoj prijavi koja ima 60-ak stranica, ti materijali imaju 165 stranica, 52 su priloga, 90 posto su originalni dokumenti JNA iz kojih se vidi ne osnova sumnje, nego čisti dokazi. Kad imate zapovijed visokog oficira JNA da ratno vazduhoplovstvo bombardira bolnicu i piše ‘Cilj: bolnica’, mislim da nema dvojbe. Mislim da je u prikazu bitke za Vukovar s one druge strane rađena jedna vrlo suptilna prijevara, prikazujući one četnike koji pjevaju pjesmu koju smo svi vidjeli, kao JNA nem ništa s tim, eto, događalo se, oni su to radili. Međutim, svaka jedinica koja je sudjelovala u napadu na Vukovar, odnosno ‘Operaciji Vukovar’ je imala zapovjedništvo JNA i sve naredbe su išle od oficira JNA”, smatra Živković.

Podsjetio je na potresne detalje:









“Ovčara je otkrivena slučajno. Jedan branitelj je uspio iskočiti iz prikolice traktora kojim su ih vozili na streljanje i uspio pobjeći. Poslije su ga uhvatili drugi, prošao je logor, kad je razmijenjen on je našim vlastima rekao što se tamo dogodilo. Nakon toga je 1992. jedan međunarodni funkcioner pokrenuo cijelu priču. Tek 1996. su počela iskapanja i sve skupa za to cijelo vrijeme su vlasti, JNA u srbiji znale i morale znati o čemu se radi. Imaš tri godine, ne poduzimaš baš ništa da istražiš i pokreneš neke postupke za kažnjavanje tih ljudi”, kaže Živković.

No, ratni zločini ne zastarijevaju. “Nažalost, mnogi od tih aktera su umrli. Pravi vrh praktično više ne postoji, ali možemo razgovarati o mnogim oficirima JNA koji su sudjelovali na nižim razinama i bili nužni djelovati, sprečavati ratne zločine. Do sada su se kažnjavali ratni zloči tako da se teritorijalca uhvati, ‘on je u našem selu napravio to’ i njega se sudi, nije bilo sustavnog rada”, rekao je između ostalog.

Podsjećamo, Dan sjećanja ili službeno Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje obilježava se 18. studenoga svake godine kao državni blagdan i neradni dan u Republici Hrvatskoj kao trajno sjećanje na sve žrtve Domovinskog rata.