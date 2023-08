I dalje se vole: Poljubac Groma označio je kraj agonije i konačnu slobodu

Autor: Dnevno.hr/S.V.

“Poljubac Groma” pokojne autorice Lee Krivošić, smatra se najljepšom ljubavnom fotografijom Domovinskog rata.

Fotografija čiju priču donosimo aktualna je od samog svog nastanka pa do danas, a posebno u danima obljetnice VRO Oluja kada je često možete vidjeti po televizijskim medijima, portalima i društvenim mrežama. Riječ je o fotografiji s čijim detaljima je javnost slabo upoznata, a koja je, na neki način, u vremenima krvi i smrti, zaživjela kao simbol sreće i ljubavi. Na njoj se nalazi pripadnik 2. gardijske brigade “Gromovi”, Marijan Horvat – Zlikač kojeg u Sisku po povratku iz Oluje željno dočekuje prelijepa, plavokosa djevojka Ira.

Danima nije ništa čula o Marjanu

Ira, tada 21-godišnjakinja, stajala je kraj sata u Rimskoj ulici, koju Siščani zovu Prvom ulicom. Nije danima znala ništa o Marijanu, u pogledu kojim je tada prebirala po znanim i neznanim licima miješali su se strah i sreća, nada i nervoza.





Nije ona zazvala njega niti je on povikao njezino ime, učinili su to umjesto njih pogledi koji su se sreli na pola puta. Ona je napravila tri, četiri koraka, a on se izvukao kroz otvoreni prozor “stodesetke”. Popela se na prste i objema rukama mu se bacila u zagrljaj. Svojom lijevom se vojnik pridržavao, a desnu joj je položio na vrat malo ispod njezina lijevog obraza…

I danas se vole…

No, kako je završila njihova priča? Vole li se i danas ili je ljubav isparila u vihoru rata?

“Ne volim medije niti bilo kakvo plasiranje naše priče. Sve što ću vam reći jest da smo u braku i da se i dalje volimo”, kratko je odgovorio Marijan koji je potvrdio da sa svojom suprugom živi u Sisku.