‘HVO JE PRVI STAO U OBRANU BiH!’ Šoljić: ‘Ako netko to želi osporavati, nemamo o čemu pričati’

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Nekadašnji predsjednik Federacije BiH i bivši ministar obrane Herceg-Bosne Vladimir Šoljić na svečanosti povodom obilježavanja 31. obljetnice utemeljenja HVO-a i 18. obljetnice utemeljenja 1. pješačke (gardijske) pukovnije OS BiH, bio je nedvosmislen.

Govoreći kao bi na prostoru vojarne “Stanislav Baja Kraljević” u Mostaru trebao biti izgrađen Muzej HVO-a, izjavio je:

“Hrvatsko vijeće obrane oslobodilo je ovaj prostor i to po zadaći Predsjedništva BiH, na čijem je čelu bio Alija Izetbegović. Dakle, nije ilegalno. Jedina vojska koja je to mogla uraditi, to je i uradila. U njoj je tada bilo oko 30 posto muslimana ovdje u Mostaru”.





“HVO je prvi stao u obranu BiH”

Ponovio je kako je HVO prvi stao u obranu Bosne i Hercegovine te sudjelovao u deblokadi Bihaća:

“Ako netko želi to osporavati, onda nemamo o tomu što razgovarati. Prema njihovim osporavanjima, trebali bi onda seliti Sud BiH u Sarajevu jer je u toj zgradi bio logor za Srbe. Trebali bi seliti Općinski sud u Mostaru jer je u toj zgradi bio logor za Hrvate. Trebali bi seliti Muzej u Jablanici, kao i Muzičku školu u Zenici.”

Naveo je i kako je prirodno da se u vojarni “Stanislav Baja Kraljević” u Mostaru izgradi Muzej HVO-a jer tu sada, “stoluje hrvatska vojska”.

“Ako primijenimo iste kriterije, onda je to sasvim dovoljno da na ovom mjestu bude Muzej, prirodnije nego što se Općinski sud u Mostaru nalazi na mjestu u kojem je bio logor za Hrvate”, prenijeli su BiH mediji.