HRVATSKO RATNO ZRAKOPLOVSTVO JAVLJA: ‘Ovih dana letimo vam iznad glave, probijat ćemo zvučni zid!’

Autor: frankaalvarez

“Tijekom provedbe planiranih letova i uslijed probijanja zvučnog zida danas i ovih dana očekuje se kratkotrajna pojačana buka te molimo građane za strpljenje i razumijevanje.”, objavili su iz Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila provodit će redovite letačke aktivnosti tijekom kojih se može očekivati probijanje zvučnog zida.

Danas od 12 do 16 sati, sutra od 10 do 16 sati i u četvrtak od 10 do 16 sati, građani središnje, sjeverne i istočne Hrvatske mogu očekivati pojačano nadlijetanje aviona.





Preleti se održavaju na visini od 10 000 do 14 000 metara uz pridržavanje svih sigurnosnih mjera.