HRVATSKI VOJNICI BRILJIRALI U AMERICI! Osvojili nagrade za najbolje vojne sposobnosti

Autor: S.V.

Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH admiral Robert Hranj susreo se u petak, 23. travnja 2021. godine, s pripadnicima Hrvatske vojske koji su sudjelovali na vojnom natjecanju Best Warrior Competition 2021 u Minnesoti u Sjedinjenim Američkim Državama te im je tom prigodom uručio nagrade.

Nagrađeni su skupnik Eugen Zorić, narednik Ivo Bašić, skupnik Eddie Gubić te njihov voditelj, časnički namjesnik Tihomir Slanac. Susretu je nazočio i prvi dočasnik Oružanih snaga časnički namjesnik Dražen Klanjec.

Natjecanje Best Warrior Competition 2021 održalo se od 8. do 11. travnja 2021. godine u kampu Ripley u Minnesoti. Best Warrior Competition je godišnje natjecanje u organizaciji kopnene vojske Sjedinjenih Američkih Država, a održava se od 2002. godine u cilju promoviranja važnosti uloge vojnika i dočasnika. Tradiciju ovog natjecanja održava i Nacionalna garda Minnesote, a od ove godine poprimilo je i međunarodni karakter. Uz američke vojnike, po prvi put natjecali su se i pripadnici Hrvatske vojske, uz potpuno iste uvjete kao i pripadnici Nacionalne garde Minnesote. U ukupnom poretku zauzeli su drugo, treće i peto mjesto, čime su još jednom pokazali spremnost pripadnika Hrvatske vojske i konkurentnost na međunarodnim natjecanjima.

Zaslužene nagrade

Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH admiral Robert Hranj uručio je trojici natjecatelja dalekozore, a voditelj tima nagrađen je knjigom. Admiral Hranj je čestitao natjecateljima i voditelju tima na sudjelovanju i postignutim rezultatima te na izvrsnom predstavljanju u međunarodnoj aktivnosti.

Prvi dočasnik Oružanih snaga, časnički namjesnik Dražen Klanjec, ovom prigodom istaknuo je kako je sudjelovanje na natjecanju u Minnesoti samo nastavak dobre suradnje s Nacionalnom gardom Minnesote i jedan od načina obilježavanja 25. godišnjice partnerstva Republike Hrvatske i Savezne Države Minnesote te suradnje Oružanih snaga RH i Nacionalne garde Minnesote kroz State Partnership Program.









„Bogatiji smo za još jedno natjecanje, bogatiji za nova znanja, vještine i prijateljstva, a s time su došli i dobri rezultati“, istaknuo je skupnik Eugen Zorić, koji je osvojio drugo mjesto u ukupnom poretku svih natjecatelja.

Sjajni rezultati

Narednik Ivo Bašić, koji je u ukupnom poretku osvojio treće mjesto, rekao je kako mu je drago što je sudjelovanjem Hrvatske vojske na natjecanju potvrđena dobra suradnja sa vojskom Sjedinjenih Američkih Država. „Bila je velika čast i prilika za sve nas sudjelovati na ovakvom međunarodnom natjecanju na kojem smo imali priliku puno toga naučiti“, istaknuo je narednik Bašić.

Skupnik Eddie Gubić zahvalio je na prilici na predstavljanju Hrvatske vojske na natjecanju u Sjedinjenim Američkim Državama. Zbog vojnih znanja i sposobnosti koje je stekao u Oružanim snagama, kao i iznadprosječne tjelesne spremnosti i motiviranosti, osvojio je peto mjesto u ukupnom poretku svih natjecatelja.









„Hvala vam na povjerenju da upoznam ove krasne mlade ljude. Oni su prvenstveno dobri ljudi, a onda i izvrsni vojnici“, istaknuo je voditelj tima, časnički namjesnik Tihomir Slanac, koji je, zbog svoje profesionalnosti i stručnosti, bio imenovan i članom ocjenjivačkog tima tijekom natjecanja od strane organizatora.