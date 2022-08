HRVATSKI SPECIJALCI ODRADILI ZADATAK ‘U TIŠINI’: Upravo zato ne znate za operaciju koja ih je odvela na Velebit

Autor: Dnevno.hr/S.V.

U prvoj polovici ’92. primijećeno je izvidničko djelovanje neprijateljskih snaga koje su mogle ugroziti promet Jadranskom magistralom, jedinom postojećom prometnicom koja je povezivala bojišnice u BiH, Dalmaciju, kao i tada aktivno dubrovačko ratište sa ostalim dijelom RH.

Operacija Poskok 1

Bilo je jasno da Hrvatska ne smije niti pomisliti na oslobodilačke operacije, prije nego li se izbori za jaka i čvrsta uporišta, a jedna od ključnih strateških točaka u Domovinskom ratu bio je Velebit. Ova planina koja je neprijatelja dijelila od dalmatinskih gradova bila je nedovoljno čuvana, a na njoj su bile tek domicilne postrojbe i pripadnici Planinske satnije Velebit.

Tome se odlučilo stati na kraj specijalnom operacijom MUP-a RH nazvanom Poskok 1 koja je započela na današnji dan 18. kolovoza 1992. godine, a koja je imala za cilj osnažiti uporište na Velebitu, što se naknadnim vojnim operacijama pokazalo jako dobrom odlukom.





Sve odrađeno u tišini

U tajnosti se tijekom ljetnih mjeseci počelo sa zaposjedanjem pozicija iznad Gospića, sve do pozicija istočno od NP Paklenica u pravcu stare Alanske ceste koja je povezivala Obrovac sa Lovincem preko Tulovih Greda u ukupnoj dužini od gotovo 120 kilometara. Napravljen je ogroman logistički napor specijalnih snaga policije koje su se oslanjale na domaće postrojbe planinske satnije Starigrad, koja je do tada nastojala kontrolirati prostor. Teški planinski meteo uvjeti, logistika i transport, izgradnja sustava fortifikacija, sustava veze, uz krvave borbe s neprijateljskim izvidnicama, sve to su jedinice specijalne policije uspješno odradile i zadržale položaje, u tišini, najvećoj mogućoj tajnosti tijekom primirja.

Zauzimanjem i zadržavanjem pozicija na Velebitu, hrvatske snage su stekle veliku stratešku prednost i osigurale početne položaje za sve daljnje oslobodilačke operacije u ovom prostoru. Prva od njih je bila VRO Maslenica, koja će uslijediti 22.siječnja ’93.