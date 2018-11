Hrvatski general na čelu logistike NATO vježbe Trident Juncture 18

Autor: dnevno.hr

Zapovjednik Združene logističke potporne skupine (Joint Logistics Support Group – JLSG) u sklopu NATO vježbe Trident Juncture 18 čiji se terenski dio vježbe provodi u Kraljevini Norveškoj od 25. listopada do 7. studenog 2018. godine, visoki je časnik Hrvatske vojske, brigadni general HKoV-a Darko Pintarić.

Riječ je o logističkoj skupini koja je zadužena za organizaciju i osiguranje pokreta trupa, vozila i zaliha svih sudionika vježbe Trident Juncture 18, od njihovog ulaska u Norvešku do odredišta, zatim opskrbu pojedinih elemenata snaga tijekom vježbe kao i povratak postrojbi po završetku vježbe natrag u matične baze.

Uz brigadnog generala Darka Pintarića, koji je trenutno raspoređen na dužnost u Združenom savezničkom zapovjedništvu snaga u Napulju (JFC Naples – Allied Joint Force Command Naples), u radu Zapovjedništva ove logističke skupine na vježbi Trident Juncture 18 u norveškom gradu Sessvollmoenu, od rujna do prosinca sudjeluju i dva pripadnika Zapovjedništva za potporu OSRH, satnik Vedran Barić i satnik Tomislav Komjetan.

“Kao Zapovjednik JLSG-a izrazito sam ponosan na vrlo važnu ulogu logistike u planiranju i provedbi vježbe kao i na sve pripadnike Zapovjedništva i postrojbi JLSG-a koji stručno i odgovorno obavljaju svoje poslove”, poručuje general Pintarić.

General Pintarić ističe i kako Logistička skupina ove vježbe, koju čini oko 1000 pripadnika odražava pravi kolektivni duh NATO-a. “Već sada se može reći da je Logistička skupina uspješno provela svoju prvu zadaću, koja je podrazumijevala prihvat ljudstva, vozila i sve opreme snaga sudionika vježbe u određenim pomorskim i zračnim lukama, željezničkim postajama i graničnim prijelazima te organizaciju njihove prehrane i smještaja, popune vozila gorivom kao i organiziranja njihova transporta ili samohodnog premještanja do krajnjih odredišta u Norveškoj odakle su postrojbe započele terenski dio vježbe. U manje od mjesec dana je najveći dio snaga, veličine sedam brigada, istovremeno, sinkronizirano i bez značajnijeg ometanja lokalnog stanovništva stigao na krajnja odredišta na norveškom kopnu kako je bilo i planirano. Logistika je pokazala i dokazala da je NATO sposoban brzo razmjestiti svoje snage u slučaju potrebe obrane bilo koje svoje članice. Također, i sam NATO koncept Združene logističke potporne skupine sada je provjeren i dokazan. Naime, ovo je prvi put u povijesti da se na ovaj način u praksi provode zadaće na teritoriju NATO članice u scenariju kolektivne obrane”, zaključuje general Pintarić.

Uz to, tijekom provedbe same vježbe, zadaće Logističke skupine, koja u vježbi sudjeluje od kolovoza do prosinca, odnose se na koordinaciju logističke potpore na najvišoj razini te skladištenje i distribuciju goriva do brigadnih logističkih postrojbi te transport i popunu helikoptera gorivom na isturenim terenskim lokacijama. Isto tako, po završetku vježbe, zadaća je organizacija i osiguranje koordinirane i sinkronizirane otpreme snaga iz Norveške.

“Na vježbi sudjeluje ukupno 30 pripadnika Oružanih snaga RH koji predano, odgovorno i uspješno provode postavljene zadaće u vježbi Trident Juncture 18, dostojno predstavljajući Hrvatsku vojsku i Republiku Hrvatsku” rekao je general Pintarić o angažmanu pripadnika Hrvatske vojske u ovoj vježbi.

Pripadnici Združene logističke potporne skupine predvođeni generalom Pintarićem prisustvovali su i Danu uvaženih gostiju vježbe Trident Juncture 18 koji je održan 30. listopada 2018. u Bynesetu u Kraljevini Norveškoj, a kojemu su nazočili glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg, zapovjednik Allied Command Operations (ACO) i European Command (EUCOM) general Curtis Scaparrotti, zapovjednik vježbe Trident Juncture 18, admiral James G. Foggo III, zapovjednik Savezničkog združenog zapovjedništva snaga Napulj (Allied Joint Force Command Naples – JFCNP) i mnogi drugi visoki civilni i vojni uzvanici, među kojima i načelnik Glavnog stožera OSRH general zbora Mirko Šundov stoji u priopćenju MORH-a.