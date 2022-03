HRVATSKI BRANITELJI NIKAD NE ŽALE KAO RUSKI! Istaknuti veteran objasnio kako stvari stoje: ‘Velika je razlika, mi smo bili spremni’

Rusija ovih dana odlikuje mlade vojnike koji su se nakon jednomjesečne invazije na Ukrajinu vratili kao teški invalidi, bez ruku ili nogu.

Bezvoljna i blijeda lica mladića koji bez ushita na svojim bolničkim posteljama primaju odličja za hrabrost, za njih je težak povratak u brutalnu stvarnost koja im jamči ostatak života u invalidskim kolicima, bez posebne budućnosti i s doživotnim križem agresora na leđima.

Russian state television broadcasts footage of “special operation” veterans being awarded medals. They actually showed young men who’ve lost their limbs in the war. pic.twitter.com/BRBCUvo2PK

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) March 27, 2022