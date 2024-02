Hrvatska oplakuje jednog od svojih najvećih heroja: ‘S njim nismo nikad upali u zasjedu protiv Srba’

Autor: I.G.

Trideset godina nakon što je izgubio svoj život na obroncima Velebita, Damir Tomljanović Gavran, istaknuti junak Domovinskog rata, ostaje vječno prisutan u srcima svojih suboraca i sugrađana. Rođen u Krivom Putu pokraj Senja, Gavran je ostavio neizbrisiv trag u povijesti Hrvatske, a svake godine na dan njegove pogibije, njegovi suborci dolaze na njegov grob kako bi mu odali počast.

Svojim neumornim duhom i odlučnošću, Gavran je stupio u obranu domovine 5. kolovoza 1990. godine, pridruživši se postrojbi Jedinice za posebne namjene MUP-a RH u bazi Rakitje pokraj Zagreba. Kasnije, dragovoljno se priključio Zboru narodne garde, postajući članom 1. gardijske brigade 15. svibnja 1991. godine. Brzo je napredovao te je već nakon dva mjeseca imenovan zapovjednikom satnije, vodeći svoje suborce kroz istočnu Slavoniju, Banovinu i Kordun.

Nikad, kažu suborci, nije bio od puno priče, uvijek od akcije, na taj način dižući moral svojim vojnicima. – Vodio je stotine akcija i izviđanja, ali nikada, ama baš nikada nismo upali u neku zasjedu. Nikada nas nije izložio pogibelji i u tome je veličina vođe. Treba to zahvaliti Gavranovom urođenom instinktu. Fascinantno je bilo gledati kako se pred našim očima razvija u velikog vojnika. To mogu samo izuzetni ljudi – prisjetili su se Tigrovi jednom prigodom za Večernji list svog zapovjednika.

‘Nismo ga zvali zapovjednikom’

Kada je poginuo, bilo mu je samo 26 godina. Sahranjen je tamo odakle je i otišao braniti domovinu, u Krivome Putu. Njegovo ime danas nose ulice u najvećim hrvatskim gradovima, trgovi, sportski tereni, memorijali, hodočašća. Ali uspomena na njega čuva se na Krivom Putu svakoga dana.

“Nismo ga zvali zapovjednikom, to je bilo prekruto i formalno, nego ‘šefe’. Koje je god selo, brdo ili poziciju pokazao, mi smo to zauzeli jer je Gavran tako rekao. Kad god bismo na motoroli čuli njegov glas, išli smo naprijed, s njim u pobjedu. Ta je naša ekipa disala pobjednički zahvaljući njemu. Velika je sreća što smo ga imali”, sjeća se Gavranov suborac Ivan Pasariček.

Gavran, koji je rođen u Veljunu nadomak Senja, u 23. godini je postao i ostao jednim od Tigrova. Svojim ga smatraju i Vukovarci, i Dubrovčani, i oni iz Iloka, Okučana, Novske, Slanog, Čepikuća, Konavoskih brda, Nove Gradiške, Tenje, Petrinje i Neuma jer je naoružan prošao gotovo sve bojišnice diljem Hrvatske. Posthumno mu je dodijeljen čin stožernog brigadira.









Tuđman ga pohvalio

Za života ga je više puta pismeno pohvalio predsjednik RH Franjo Tuđman i ministar obrane Gojko Šušak; nositelj je Spomenice Domovinskog rata 1990-1992. i Plakete 1. gardijske brigade. Posmrtno je odlikovan Redom bana Josipa Jelačića, Redom Nikole Šubića Zrinskog, Redom Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana s pozlaćenim pleterom, Redom kneza Domagoja s ogrlicom, Redom hrvatskog trolista, Zlatnom plaketom “Tigar”. Njegovi suborci ga ne zaboravljaju i rado pričaju o njemu. Stalnim podsjećanjem na njega, smatraju, spasit će ga zaborava:

“Pod njegovim zapovjedništvom nikada nije bilo incidenata. To sve treba pripisati njegovom autoritetu. Strašno smo ga poštovali. Bio je strog, ali sami smo takav red željeli, bez tog reda ni rat ne bismo dobili. Nismo se usudili reći da se bojimo. Tko je pred njim mogao reći da se boji? Nismo mogli, iz poštovanja. Vodio je stotine akcija i izviđanja, ali nikada, ama baš nikada nismo upali u neku zasjedu. Nikada nas nije izložio pogibelji i u tome je veličina vođe. Treba to zahvaliti Gavranovom urođenom instinktu. Fascinantno je bilo gledati kako se pred našim očima razvija u velikog vojnika. To mogu samo izuzetni ljudi”, s poštovanjem se prisjećaju Tigrovi.

“Gavran nije postavljen za zapovjednika, on je izabran od ljudi kojima se “nametnuo” svojim prisustvom na terenu, uvijek s vojnicima. Gavran je, vjerujte, od mnogih kukavica napravio istinske borce. Iz najobičnijeg je vojnika znao izvući ono najbolje i to je osobina koja mora biti urođena. Kao čovjek, suborac i zapovjednik bio je uzor i vodilja svima nama. Bio je vođa. Kad ide Gavro, idemo svi. Bio je legenda Hrvatske vojske i Tigrova”, kaže Ilija Vučemilović.