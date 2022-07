‘Hrvati dobili lavor hladne vode u glavu!’ Putinov financijski šut MORH-u: Probudili smo se iz dubokog, pacifističkog, utopijskog sna i došli u ružnu realnost

Autor: Snježana Vučković

Hrvatska javnost općenito nije pretjerano blagoglagoljiva kada se potegne pitanje obrane od rata, naoružanja, financijskog ulaganja u obrambeni resor i pripadnike HV-a. Netrpeljivost prema toj temi obično se pravda “bespotrebnim trošenjem novca iz državnog proračuna i to u vremenima kada svijet ide dalje, kada treba misliti na ulaganje u tehnološki napredak, u očuvanje prirode, u obrazovanje i izgradnje vrtića, bolnica i škola”, što jasno govori da je militarizacija kao tema novim naraštajima potpuno “out”.

Svako dosadašnje povećanje proračuna Ministarstvu obrane dočekano je na nož, a najsvježiji primjer je kupovina borbenih aviona protiv koje je bio veliki dio Hrvata. No, rat u Ukrajini ta je stajališta promijenio iz korijena…

Tužna činjenica: Ratovi ne izlaze iz mode

Za razliku od većine svjetskih zemalja, Hrvatska koja je na svojoj koži osjetila krvavi, petogodišnji rat, sve do Putinovih prijetnji nuklearnim ratom – nije osvijestila bitnost snaženja obrambenog sustava. Da je Hrvatska imala naoružanje u samim počecima rata, te da nije imala embargo na uvoz – uz svu odvažnost i odlučnost hrvatskih branitelja, Domovinski bi rat trajao znatno kraće i bilježio bi puno manje gubitke. No, u slučaju hrvatskog mijenja, kratka je samo pamet koja je zaboravila da je, unatoč protoku vremena i civilizacijskom napretku, rat itekako svojstven ljudskom biću. Želja za osvajanjem teritorija, rješavanje političkih prijepora oružanim sukobima, vjerski ratovi, na žalost su duboko u samoj srži čovjeka i zasigurno su jedna od stvari koja nikada neće “izaći iz mode”.





Na ratove, dakle, u svakom trenutku treba gledati kao na sasvim realnu mogućnost, a nikako na nešto što se nama u Hrvatskoj “više nikada neće dogoditi”. Povijest je pokazala da se ponavlja, i to po gotovo istovjetnom obrascu pri čemu se na mir može računati u prosjeku 30 do 40 godina. Drugim riječima, baš svaka generacija po tom obrascu bit će obuhvaćena bilo kakvim oblikom oružanog sukoba.

Putin je Hrvate probudio iz pacifističkog sna

Ipak, sve te spoznaje hrvatskom čovjeku bile su potpuno strane do trenutka ruskog napada na Ukrajinu, zbog čega se “rasklimao” cijeli svijet i pri čemu su svjetski vođe neskriveno počeli izgovarati riječi za koje su mnogi vjerovali da nikada neće biti izgovorene. Treći svjetski rat. Upravo zbog mogućeg sukoba na svjetskoj razini, Vlada RH je Ministarstvu obrane iz državnog proračuna odobrila 300 milijuna kuna više nego posljednjeg puta, a to je ujedno i najveće povećanje od Domovinskog rata do danas.

U bilo kojem trenutku do sada, hrvatski predstavnici Vlade imali bi pune ruke posla sa demantiranjem udruga, političkih stranka i pojedinaca koji bi ovakav financijski “šut” Ministarstvu obrane nazvali “bespotrebnim i suludim bacanjem novca”. No, kritika na uložen novac u oružje i poboljšanje uvjeta za hrvatskog vojnika, ovoga je puta izostala. Putinove prijetnje o odmazdi članicama NATO-a među kojima je i Hrvatska, žiteljima naše zemlje došle su kao “lavor hladne vode u glavu” koji ih je iz dubokog, pacifističkog, utopijskog sna doveo u ružnu realnost i još ružniju stvarnost. Da, nad svijetom lebdi Treći svjetski rat. I, da. Na to moramo biti spremni.

