Hosovac ponosan na djeda partizana: ‘Zbog mog stava o antifašizmu okretali su mi leđa’

Autor: Snježana Vučković

Damir Banić umirovljeni je satnik iz Splita koji je u svojoj 19. godini pobjegao sa redovnog služenja vojnog roka u Batajnici kako bi se priključio obrani Hrvatske. Svoj obol u Domovinskom ratu dao je kao dragovoljac 9. bojne HOS a, no imao je tu nesreću da nagazi na minu, zbog čega je ostao bez lijeve noge.

Razgovarajući s Banićem koji je posljednjih godine mir i utočište pronašao daleko od grada, u selu svojih predaka – čini se kako ovaj ratni vojni invalid ništa ne bi mijenjao u svom životu, a osobito činjenicu da je njegov djed bio partizanski prvoborac:

“Iako mi je zbog mog stava o temi antifašizma određeni broj ljudi okrenuo leđa, ne pada mi na pamet skrivati ili se sramiti činjenice da je jedan od mojih djedova bio partizan”, kaže Banić bez uvijanja i dodaje: “Moj drugi djed je bio austrougarski vojnik, a ja hrvatski branitelj u HOS-u, pa tako možemo reći da potječem iz braniteljske obitelji. No, svako vrijeme ima svog neprijatelja, u moje vrijeme bila je to srpska vojska i JNA, a u vrijeme mog djeda neprijatelji su bili nacisti. Dakle, moji djedovi i ja napravili smo najlogičniju stvar: uzeli oružje i svoje domove branili od okupatora”.





“Svi znamo da je nacizam zlo”

Damir Banić kaže da kao bivši HOS-ovac jasno shvaća da je antifašizam kao pokret svijetla točka povijesti, bez kojeg ne bi bilo današnje Hrvatske:

“Pa, naravno. Jer da nisu pobijedili antifašisti, svijetom bi vladali nacisti, a svi znamo kakvo je to zlo. Podsjećam, i ja i moj djed borili smo se protiv fašista. No, problem je što antifašizam u Hrvatskoj ima pogrešan predznak zbog komunizma koji je sve partizanske odlike pripisao sebi i na neki se način ‘pretplatio’ na antifašistička postignuća. Međutim, to nije točno. Takva atmosfera se u Hrvatskoj osjeća i danas”, napominje naš sugovornik.

Prezire ljude koji skrnave partizanske i braniteljske spomenike

Unatoč doprinosu njegova djeda u Drugom svjetskom ratu, Banić kaže da njegova obitelj nije pristajala na nikakve povlastice koje im je nudio tadašnji režim: “Moj otac Miro Banić je na razini cijele tadašnje države bio proglašen najboljim metalobrusačem. Na to sam također ponosan. I njemu se nudilo štošta, no moj je otac samo nastavio raditi svoj posao, bez ikakvih komunističkih tantijema”.

O čestim napadima na spomen obilježja poginulim partizanskim prvoborcima, ali i hrvatskim braniteljima, Banić nema lijepe riječi:

“To je kao da udaraš u boksačku vreću, a ona ne uzvraća. Lako je na mrtve… Volio bih takve vidjeti kako se sa protivnikom suočavaju oči u oči”, kaže ovaj dragovoljac Domovinskog rata i hrvatski ratni vojni invalid.