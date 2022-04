HOS-ovac PROKLINJE USTAŠTVO I PORUČUJE SKEJI! Sada mu je dosta te ekipe: ‘Skejo je samoljubiv, izmislili su da im se bojna zove Rafael vitez Boban’

Autor: Snježana Vučković

Matko Raos koji je kao predstavnik Ministarstva hrvatskih branitelja na obljetnici osnutka 9. bojne HOS-a u Splitu izjavio kako “Hrvatske ne bi bilo da nije bilo 10. travnja 1941. godine”, izazvao je pravu lavinu reakcija među kojima je najveće iznenađenje ograđivanje samih “hosovaca”.

Točnije, izjavu je osudio Savez Udruga dragovoljaca hrvatskih obrambenih snaga, od čijeg smo predsjednika Borislava Barišića zatražili malo konkretnije objašnjenje:

“Dosta nam je ustaške stigme”

“Istina je, ograđujemo se od stavljanja naše postrojbe u kontekst Drugog svjetskog rata jer nam je već dosta te ‘ustaške’ stigme. Godinama se borim da javnosti objasnim kako između nas hosovaca i branitelja iz ostalih postrojbi ne postoji razlika. Nismo to zaslužili”, kaže predsjednik ove udruge i zapovjednik prve borbene postrojbe HOS-a u Čepinu.

Na naše pitanje ne stvaraju li stigmu sami pripadnici HOS-a čija se bojna zove “Rafael vitez Boban” i koji odjeveni u crno kliču “za dom spremni”, Barišić odgovara:

Uopće se ne zovu “Rafael vitez Boban”?

“Ne brkajte lončiće. Oni se uopće službeno ne zovu ‘Rafael vitez Boban’, već su 9. bojna HOS-a. Sami su si prišili to ime. Čak im ni na grbu ne piše onako kako se oni nazivaju. To jednostavno nije zakonski dozvoljeno, za razliku od našeg grba unutar kojeg je ‘ZDS’ odobreno statutom”.

Borislav Barišić je stopostotni invalid Domovinskog rata i gotovo je slijep.

“Ranjen sam u Nuštru i uistinu sam dao sve od sebe za slobodnu Hrvatsku. Kako se onda mogu pozivati na ’41. i biti ponosan na nju? Intimno, svatko može imati određene afinitete i sklonosti nekom povijesnom periodu, no to su ponosi ili grijesi naših predaka. Ja osobno s tim godinama nisam imao nikakve veze, a sa 90-tima itekako jesam i živi sam sudionik tog vremena. Upravo zato ne dam na postrojbu koja je prva zbrinula oružje i u kojoj se ginulo ravnopravno kao i u drugim vojnim formacijama”.

Kaže da je Skejo “samoljubiv čovjek”

Govoreći o 9. bojnoj “Rafael vitez Boban” i Marku Skeji kao vodećem čovjeku, Barišić nema pretjerano dobro mišljenje:

“Kao što rekoh, to nije njihov službeni naziv i što se toga dijela tiče, sami su krivi za stigmatiziranje svoje bojne, ali i HOS-a u cijelosti. Što se tiče Marka Skeje, to je vrlo samoljubiv čovjek. On je sam sebe proglasio vitezom, pa što da se dalje priča…”, zaključuje predsjednik Saveza Udruga dragovoljaca hrvatskih obrambenih snaga, Borislav Barišić.