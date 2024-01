Hollywood stiže u Hrvatsku: Slavni oskarovac snima spektakl o Domovinskom ratu

Autor: Snježana Vučković

Na proljeće ove godine započinje se snimanje ratnog filma “260 days” koji će progovoriti o jednoj od najdramatičnijih sudbina u Domovinskom ratu. Hrvatski redatelj Jakov Sedlar nije ništa želio prepustiti slučaju, pa je sudbinu Marijana Gubine koji je kao dječak Srbima 260 dana služio kao rob – odlučio napraviti u suradnji sa američkim oskarovcem.

Slavni producent i scenarist Barry Morrow koji je za “Kišnog čovjeka” nagrađen zlatnim kipićem, napisao je scenarij i za film o Marijanu Gubini, a Sedlar nam kaže kako upravo ovih dana odlazi u Englesku kako bi odabrao glumce: “Od 37 uloga, čak 25 će pripasti engleskim glumcima, pa će tako i film biti na engleskom jeziku. Svi vjerujemo u ovaj projekt jer smatramo da je vrijeme Domovinski rat pokazati onakav kakav je on uistinu bio. Realno i surovo.”

Naš sugovornik kaže kako trenutno barata s nemalim budžetom od preko 2.35 milijuna eura: “Sredstva su prikupljena od domaćih ljudi, ali i naših ljudi iz dijaspore, pa smo svima njima dužni uzvratiti filmom kojega se nitko neće sramiti.”

Hollywood shvatio veličinu priče

Na pitanje kako uspijeva doći do ljudi koji na svjetskoj razini imaju velik filmski značaj, Sedlar kaže kako je van granica Hrvatske uporan pričanjem priče o Domovinskom ratu, te kako čini sve da se poveže sa ljudima bitnim u filmskoj industriji.

“Kada pričam vani o tome, ljudi to prepoznaju, pa su tako prepoznali i priču o Marijanu Gubini. Preko sudbine obitelji Gubina može se vidjeti kako je sve počelo jer je to univerzalna priča i metafora o onome što se 1990-ih događalo na teritoriju Hrvatske. Bitan dio cijelog filma bit će na glumcima i zato smo se odlučili na jednu sjajnu ekipu britanskih i američkih glumaca uz nekolicinu i hrvatskih glumaca”, kazao je Sedlar dodavši da će film snimati na lokacijama Slavonije i Baranje, Osijeka i Vukovara.

Marijan Gubina, po čijem će se autobiografskom romanu raditi ovaj film, izrazio je zadovoljstvo što su “uspjeli uvjetovati da se snima u Slavoniji i Baranji te da Hollywood i svijet dovedu kod nas”. Naglašava da se filmom želi cijelom svijetu prikazati istinite činjenice o Domovinskom ratu.

Stravična Marjanova sudbina

“Posebna mi je želja da film pokaže mlađim generacijama točne činjenice o ratu u Hrvatskoj i da se pokaže kako Hrvati nisu nasilan narod, da ne teže osveti i nasilju nego miru, što je glavna poruka filma”, istaknuo je Gubina koji je imao deset godina kada je srpska paravojska došla u njegovo mjesto:









“Bio sam srpski rob. Masakrirali bi ljude na dvorištu, a onda bi mi kazali da ih odvučem. Ruke su mi se utapale u krvi mojih dojučerašnjih susjeda. Plakao sam, boljelo me tijelo od udaraca, kako da vam objasnim da sam radije tragao za dijelovima tijela jer mi je njih bilo lakše nositi na hrpu. Emocionalno, najteže sam doživio silovanje moje sestre. To su učinili toliko puta da nisam shvaćao kako je još živa i sve su to radili pred nama. To su gledali moj otac i moja majka, ja. Samo bi nahrupili i iživljavali se na njoj. Tako je i zatrudnjela. Ona je po tijelu sva izrezana jer su je često vezivali za vrata i ‘trenirali’ bacanje noževa. To su radili i kada je bila u visokom stupnju trudnoće.”









Postprodukcija filma “260 days” će se nakon snimanja u Hrvatskoj raditi tri do šest mjeseci u Hollywoodu. Predstavljanje filma trebalo bi se dogoditi na festivalima do kraja godine, dok njegovo prikazivanje u kinima očekuje u siječnju ili veljači sljedeće godine.