HOĆE LI SE USRED KRIZE REZATI BRANITELJSKE MIROVINE? Evo što kaže Medved

Ministar branitelja i zamjenik predsjednika HDZ-a Tomo Medved komentirao je uštede koje njegovo Ministarstvo priprema usred pandemije koronavirusa. Kako je naveo, Vlada je izazovima pristupila ozbiljno, a ministarstva su u prvom krugu rezova izdvojila preko dvije milijarde kuna za potporu realnog sektora. Medved je među ostalim odgovorio i na pitanje smanjenja mirovina braniteljima, poručujući da se one za sada neće dirati.

“Dakako da ćemo nastaviti s praćenjem stanja i da ćemo nastaviti s drugim koracima koji su vezani uz to. Što se tiče Ministarstva branitelja, mi smo umanjili svoj limit za 77 milijuna kuna. To se prvenstveno odnosi na one aktivnosti i mjere koje se ne mogu provesti zbog okolnosti u kojima živimo. Najveći iznos je iz programa Memorijalnog centra Vukovar zbog nemogućnosti dolaska učenika u posjet centru. Branitelji su uvijek bili uz svoj narod i uvijek su bili prvi. No trenutno u skladu s mogućnostima, a i predsjednik Vlade je u nekoliko navrata rekao da se mirovine neće dirati. Za sada se, dakle, mirovine neće dirati. Mi se ovdje bavimo analizom proračunskih stavki koje su vezane uz čitav niz drugih aktivnosti i programa. U skladu s razinom broja oboljelih i trajanjem same krize, mi ćemo svaki resor u Vladi, svoje programe temeljito analizirati i pronalaziti sredstva koja ćemo stavljati na raspolaganje ministarstvu financija”, rekao je Medved u razgovoru za Večernji TV.