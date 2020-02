Hoće li novoizabrani predsjednik Milanović ovo spriječiti? Dok strane sile napuštaju Irak, Hrvati se vraćaju!

Autor: Dnevno

Hrvatski vojnici vraćaju se u Irak, potvrdio je jutros ministar obrane Damir Krstičević u Bruxellesu, nakon što je na sastanku ministara obrane NATO-a dogovoreno okončanje suspenzije NATO-ove misije obuke iračkih snaga sigurnosti.

U sklopu te suspenzije, koja je uvedena početkom siječnja nakon rezolucije iračkog parlamenta o tome da strani vojnici nisu više dobrodošli u Iraku zbog američkog ubojstva iranskog generala Sulejmanija na aerodromu u Bagdadu, i hrvatski su vojnici, točnije njih 14, bili prebačeni iz Iraka u Kuvajt. Sada se vraćaju, a iračka je vlada u pismu koje je stiglo u NATO u srijedu navečer potvrdila da daje podršku i jamči sigurnost pripadnicima NATO-ove misije.

“To je i dalje neborbena misija, vezana isključivo uz obuku i mentoriranje iračkih snaga sigurnosti. Sve se vraća na početno stanje od 4. siječnja, misija je zadana, sad je na zapovjednicima na terenu da operativno provedu postupno vraćanje vojnika. Mi smo prisutni sa sedam vojnika koji su se povukli, ali dvojica su se već vratila, dok će se ostalih petero vraćati postupno. NATO će preuzeti i neke obične aktivnosti od globalne anti-ISIS koalicije, međutim nema povećanja broja vojnika i nema proširenja opsega misije u Iraku”, rekao je Krstičević u izjavi za hrvatske novinare u Bruxellesu, prenosi Večernji.hr.

Hrvatski vojnici počeli su se u 6. siječnja ove godine povlačiti iz Bagdada zbog dramatičnog slijeda događaja pokrenutog američkim ubojstvom iranskog generala Kasema Sulejmanija. Geopolitički stručnjak, admiral Davor Domazet Lošo, tada je kazao da je to dobra vijest i da bi isto tako trebalo postupiti s hrvatskim vojnicima u Afganistanu, Litvi i Poljskoj.

Davor Domazet Lošo u razgovoru za Direktno je početkom mjeseca istaknuo kako bi se hrvatski vojnici trebali povući i iz Afganistana, Poljske te Litve, a ne samo iz Iraka.

“Povlačenje hrvatskih vojnika je dobra vijest. Oni se jednako tako trebaju povući iz Afganistana, a poglavito iz Litve i Poljske. Mi nemamo što tražiti u Afganistanu jer to nije rat Hrvata ni rat za hrvatske interese. Ponajmanje može biti interes da hrvatski vojnik sutra pogine u Poljskoj i Litvi, a zna se da su oni dovedeni za okruženje Rusije. To ne može biti rat hrvatskog vojnika, da gine za interese velikih sila od kojih oni nemaju nikakve koristi. Hrvati bi, prema ovome, opet trebali biti na krivoj strani povijesti”, kazao je Domazet Lošo.

“Tim više što je naš vojnik Josip Briški poginuo u Afganistanu, naravno da smo se svi pitali, a poglavito njegovi roditelji, zašto i zbog čega? Mi zaboravljamo što je NATO. To je okupacijska sila anglosaksonskog svijeta, odnosno SAD-a. U cijelom tom sustavu sada nema dovoljno vojnika, nema se tko boriti. Zapadna civilizacija je uništena ili je barem na tragu uništenja. Tehnika je postojana, ali nedostaje ljudskog resursa za upravljanjem. Od 130-150 njemačkih borbenih helikoptera, samo njih 20 je u stvarnoj funkciji. Ne samo zbog tehničke neispravnosti, već zbog nedostatka ljudi koji ne žele njima upravljati, a svi znamo kakva je Njemačka nekad bila vojna sila. Muškarac danas više nije muškarac, a žena više nije žena u zapadnoj civilizaciji”, istaknuo je Lošo.

Poslao je poruku i izabranom predsjedniku

“Novoizabrani predsjednik RH Zoran Milanović dobio je sada petogodišnji mandat i ima priliku promijeniti neke stvari. On može donijeti odluku kao vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH, u dogovoru s predsjednikom Vlade, da hrvatske vojnike povuče iz takvih misija. U to se ne ubrajaju mirovne operacije koje su posebnoga tipa i to samo u onim slučajevima gdje Hrvatska ima interese i gdje je poželjno da se vije hrvatski barjak. Mi smo imali rat i znamo što on jest. To je pogibija ljudskog roda, o čemu pjeva Ivan Gundulić. Dovoljno smo mi izginuli za slobodu, nama to ne treba”, zaključio je Domazet Lošo u razgovoru za Direktno.

Podsjetimo, novoizabrani predsjednik Zoran Milanović u intervjuu za Dnevnik Nove TV kazao je kako će inicirati povlačenje vojske iz Afganistana.

Milanović je potvrdio ono što je govorio i tijekom kampanje – inicirat će i formalno povlačenje hrvatskih vojnika iz misije u Afganistanu.

“Odmah natrag! To je potpuno bezglava misija, u Afganistanu nema rješenja”, kazao je Milanović.

Kazao je i da tvrdnje da smo zajedno s Amerikom ušli u Afganistan nisu točne. “Mi tamo nismo ušli zajedno, ušli smo više od godinu dana nakon Amerikanaca, u proljeće 2003. godine, godinu dana nakon što su talibani poraženi. Ušli smo na inicijativu Vlade Ivice Račana, osobno sam u tome sudjelovao zajedno s još troje, četvero ljudi. To ne znači da nas to bilo čime obvezuje. Možemo izaći onda kad mi odlučimo, nema konzultacija. Ako se nastavite konzultirati, reći će nam da ostanemo do kraja”, rekao je Milanović.

Još 2009., kao predsjednik SDP-a, Milanović je tvrdio kako neće prihvatiti da se izmjenom Ustava olakša procedura odlučivanja za slanje hrvatskih vojnika u inozemstvo, odnosno da se ukine potrebna dvotrećinska većina pri izglasavanju takve odluke u Saboru.

A upravo to je predlagala Vlada u svojem nacrtu ustavnih promjena jer je tadašnja vladajuća koalicija smatrala da je za tu odluku dovoljna većina glasova svih zastupnika. SDP je tada tražio i da se za slanje vojnika preko granice uvede i supotpis predsjednika države.

“Dvotrećinska većina za izlazak HV-a je nužnost i dobra stvar. Mi ćemo to predložiti uz dodatak da i predsjednik države treba preuzeti odgovornost”, objasnio je tada Zoran Milanović, kao tadašnji predsjednik SDP-a.

Postavlja se pitanje – hoće li novoizabrani predsjednik Zoran Milanović, u trenutku kada svi povlače svoje snage iz Iraka, spriječiti i odlazak naših vojnika nazad u Irak, bez obzira na NATO-ovu ‘garanciju sigurnosti’.