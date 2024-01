Heroj Samoborac zabrinut oko mogućeg rata: ‘Stari smo i bolesni, moj sin ne zna ni držati pušku’

Autor: Snježana Vučković

I dok politički vrh Hrvatske vrlo intenzivno razmišlja o uvođenju obveznog vojnog roka/obuke, brojni sudionici Domovinskog rata na tu potrebu ukazuju već dugu niz godina. Hrvatski branitelj i bivši saborski zastupnik iz redova HDZ-a Stevo Culej kaže nam da obvezan vojni rok zagovara još od 2015. godine.

“Bio je to jedan od mojih najvećih motiva za ulazak u Sabor. Osim traženja da Vukovar postane mjesto pijeteta, poništenja abolicije i uklanjanja simbola totalitarnih režima, uvođenje obaveznog tromjesečnog vojnog roka bio je moj prioritet. Sada smatram da je 30 do 40 dana dovoljno za osnovnu obuku. U ovim turbulentnim vremenima, smatram to neophodnim.”

Culej: “Saborske šuše nemaju pojma o vojsci”

Na ponovno aktualiziranje ovoga pitanja, Culej odgovara nebiranim riječima: “Svaka šuša u saborskim hodnicima mrljavi o obveznom vojnom roku i pametuju do bola, a pojma nemaju… Primjerice, mi u Nuštru zarobimo tenkove M84 i odvezemo ih u Slavonski Brod, dovedemo dragovoljce iu Vinkovaca, obučimo ih za 14 dana i vratimo tenkove sa posadama na položaje. Jasno, ovo je bilo pod ratnim uvjetima, ali je pokazatelj da se može.”

Ne samo da je uvođenje obveznog vojnog roka potrebno, nego da se s njime i debelo kasni, misli veliki branitelj Vukovara, Nikica Burić Samoborac.

Samoborac nije optimističan

“Uvođenje te obveze je nužno. Smatram da bi za temeljnu obuku bila dovoljna dva mjeseca, a za specijalističku tri ili četiri.” Samoborac koji je tijekom bitke u Vukovaru bio jedan od zapovjednika najteže bojišnice na Sajmištu, nakon rata je držao obuku rošnicima sve do 2005. kada se umirovio:

“Čim su Mesić i Račan došli na vlast, znao sam da će se ta priča ugasiti. Teško mi je vjerovati da pojedinci smatraju kako je vojan obuka nepotrebna. Pa, pogledajte naše okruženje! Pogledajte vrijeme u kojem živimo! Mi branitelji sa ratnim iskustvom smo već stari i bolesni, ne može se nitko na nas oslanjati, a što se mladih muškaraca tiče… Polazim od svoga sina, on prvi ne zna ni držati pušku.”

Ljubo Ćesić Rojs oko uvođenja obveznog vojnog roka uopće nema dvojbe: “To je apsolutno nužno! Pogledajte naše okruženje i političku situaciju… Osim toga, mladi ljudi bi se prilikom služenja vojnog roka prvenstveno naučili nekom redu, poštivanju nadređenih i uvažavanju, pa samim time u društvu ne bi vladao ovakav ‘raspašoj’.









Iako su gotovo svi hrvatski branitelji složni da je makar kratka vojna obuka hrvatskim mladićima (i ženama koje to žele) potrebna, neki smatraju da bi se trebalo razmisliti o najboljem modelu. Jedan od njih je legendarni vukovarski zapovjednik Branko Borković Jastreb.









“Svakako uvesti vojni rok, no ja osobno nisam za klasičan model, nego švicarski. Naime, kod njih je u tu priču uključeno kompletno društvo, osobito gospodarstvo. Svatko doprinosi na svoj način, pa tako i privatni poduzetnici. No, treba znati da je Švicarcima to čast, dok kod nas vlada jedna sasvim drugačija klima koja je rezultirala potpunim ukidanjem vojnog roka. Bila je to izuzetno loša odluka”, govori nam Jastreb.