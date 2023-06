Heroj Domovinskog rata i elitni vojnik o kojem ne znate ništa: ‘Došao sam braniti zemlju svog djeda’

Autor: Snježana Vučković

Rođeni Kanađanin hrvatskog podrijetla Dany Bacic je heroj Domovinskog rata o kojem ne znate ništa, a u to doba bio je pripadnik jedne od najelitnijih i “najluđih” postrojbi o kojoj također ne znate – ništa.

Naime, Dany je bio pripadnik Diverzantsko izviđačkog voda 2A brigade “Grom” iz koje su 11991. godine “izvučeni” oni najbolji. Bili su malobrojni (njih najviše 35), zvali su se CRO Rangersi koji su bili prepoznatljivi po natpisu Semper fidelis (uvijek vjerni) na oznakama, većinu ratovanja proveli su na neprijateljskom teritoriju, a brutalnu obuku koju pamte i dan danas, održao im je veteran vijetnamskog rata Blake.

CRO Rangers – fajteri “iz sjene” za koje bi trebala znati cijela Hrvatska

“Blake je bio majstor ratovanja i znao je sve ‘cake’. Bio je surov, ali neporočan vojnik koji je vodio zdrav život. Međutim, nakon jedne od naših diverzantskih akcija, naglo je propušio. Rekao je ‘ratujem cijeli život, ali ovo nisam doživio'”, uz smijeh nam prepričavaju pripadnici CRO Rangersa koji su, inače, neskloni medijskom eksponiranju.





No, vratimo se na Danyja ili, kako bi njegovi suborci rekli “ludog Kanađanina kojeg je u Hrvatsku doveo čisti patriotizam.”

Dany: “Morao sam braniti djedov dom, jer to je i moj dom”

Dany je djelomično podrijetlom iz Hrvatske… Kada je započeo rat, prvo na što je pomislio su njegovi djed i baka iz Duge Rese. Činjenica da netko napada njegovu postojbinu i ugrožava živote njegove obitelji, bila mu je nepodnošljiva. I tako je u najgorim trenucima došao u Hrvatsku. Dugokosi “bajker” i obožavatelj rocka, iz rajske Kanade stigao je ravno – u pakao:

“Moja obitelj u Kanadi je bila disfunkcionalna i ja sam ovdje pronašao pronašao pravu, istinsku pripadnost obitelji, ali i naciji. U Hrvatskoj sam pronašao dom i smisao. Moj djed mi je rekao ‘ovo je tvoj dom’ i ja sam jednostavno znao da taj dom moram obraniti”, kaže nam Dany koji se nakon rata skrasio u Njemačkoj gdje radi kao tattoo majstor.

Upravo on je autor amblema CRO Rangersa: Danas je poznati “tattoo” majstor

Taj njegov umjetnički talent došao je do izražaja i kada se priključio CRO Rangersima. Naime, upravo on je oslikao njihov amblem.

Dany Bacic je tijekom ratovanja je preživio prilično teško ranjavanje. Naime, prilikom osiguranja jednog područja, naletio je na minu prilikom čega su mu teško nastradale noge. Unatoč svemu, ovaj veteran od Hrvatske nikada ništa nije tražio:

“Znam da imam zakonska prava na mirovinu, invalidnost i slično, no nisam siguran želim li išta od toga. Postoje ljudi koji su izgubili očeve, sinove… Nekako mislim da imaju prednost u ostvarivanju svojih prava. Jednostavno je, došao sam ratovati iz čiste ljubavi prema Hrvatskoj i nisam tada, a ni sada, očekivao nešto zauzvrat.









Ranjen je, ali ne želi ništa: “Neka daju obiteljima moje poginule braće po oružju”

On tvrdi da suštinski osjeća kako ne bi trebao dobiti ništa:

“Bio je to moj izbor… Sretan sam što sam živi blagoslovljen vlastitom obitelji. Neki od moje braće po oružju nisu bili te sreće. Za slobodu su dali svoje živote… Platili su najvišu cijenu i zaista želim da njihove obitelji od države dobiju maksimalnu pomoć. Mene bi nekako bilo sram uzeti išta od zemlje koju volim.”

Iako Dany živi i radi u Njemačkoj, rado dolazi u Hrvatsku i upoznat je sa odnosom koji država ima prema hrvatskim braniteljima:









“U jednom periodu su me zvali ‘ratnim profiterom’ iako je poznato da nisam ništa dobio, a niti tražio. Ne znam kako bih to objasnio, ali Hrvatska me je voljela i povrijedila u isto vrijeme. Zvuči kao savršena ljubavna priča”, završava Dany Bacic uz smijeh.