HERMAN VUKUŠIĆ OPLEO PO GLAVAŠEVIĆU: Zar ni Vukovar nije svetinja? Ovo je uistinu previše

Ugledni psihijatar Herman Vukušić na svojem se Facebook profilu referirao na polemike oko Vukovara koje je u javnom prostoru otvorio Bojan Glavašević te bivši ministar Predrag Matić. Njegovu objavu u potpunosti prenosimo:

“ZAR IM NITI VUKOVAR NIJE SVETINJA? Danas, na dan kada se prisjećamo tragedije Vukovara, te svih drugih žrtava Domovinskog rata i svih branitelja koji su pali za Domovinu, čitam na portalima kako je bespredmetno i nepotrebno ovaj dan ubuduće obilježavati kao blagdan. Dapače, nekima je to štoviše i morbidno, kao, naprimjer Bojanu Glavaševiću, koji kaže sljedeće: “Mauzolej je mjesto za mrtve, za žive u mauzoleju nema mjesta. Pretvaranjem Vukovara u mauzolej, krade mu se pravo na život, na budućnost i na sreću”. Njegov potrčko (ne nisam pogriješio, dobro sam rekao: Glavaševićev potrčko i potpisatelj računa) Fred Matić u svojem globalno poznatom sarkastičnom stilu kaže kako ćemo sljedeće godine govoriti: “Čestitam ti pad Vukovara”! Koji licemjeri! Hektolitri tinte već su ispisani o “biserima” ove dvojice, kao i o Glavaševićevom hedonističkom životu na račun poreznih obveznika, ali ovo je uistinu previše. Samo kao ilustraciju njihovog manjka političke kulture i sračunate subverzivnosti na račun žrtava Domovinskog rata ovdje ću spomenuti primjer američkog Dana spomena (Memorial Day). To je blagdan koji se u SAD-u obilježava svakog posljednjeg ponedjeljka u svibnju, a korijene vuče još od razdoblja nakon americčkog građanskog rata u 19. stoljeću. Na taj dan amerikanci se diljem SAD-a prisjećaju svih svojih poginulih ratnih veterana, obilaze im groblja, održavaju kolone i parade u njihovu čast. Do 1968. taj se dan uvijek obilježavao 30. svibnja, ali tada američki Kongres donosi zakon po kojem je to zadnji ponedjeljak u svibnju kako bi savezni zaposlenici imali produljeni vikend. Ovaj zakon stupa na snagu 1971. godine i od tada je Dan spomena američki nacionalni blagdan i neradni dan. Ili, ako baš hoćete, sve savezne države SAD-a na taj se dan pretvaraju u “mauzolej” gdje po grobljima jedni drugima Amerikanci čestitaju Dan spomena i sjećaju se svojih poginulih veterana. Ali Bojan i Fred naravno znaju bolje…”, rekao je Vukušić.