GURALI JOJ PALICU U USTA, TJERALI DA LIŽE AUTOBUS: Priča jedine Hrvatice razmijenjene u Nemetinu tjera na mučninu

Autor: Snježana Vučković

Na današnji dan, 14.08.1992. u Nemetinu je izvršena najveća razmjena zatočenika srpskih logora u Domovinskom ratu. Oslobođeno je 714 hrvatskih branitelja i civila zarobljenih u Vukovaru koji su u logorima, a gotovo svi su prošli neviđene torture, mučenja, ponižavanja i silovanja… Mnogi od zatočenih, njih oko 300, nisu preživjeli muke i patnje i nikada se nisu vratili svojim domovima.

Tjedan dana prije razmjene, 7. kolovoza 1992. godine, u Budimpešti su se predsjednik hrvatske vlade Franjo Gregurić i jugoslavenski premijer Milan Panić detaljno dogovorili oko svega. Hrvatska strana tražila je oslobađanje hrvatskih branitelja i civila koji su nakon pada Vukovara odvedeni u srbijanske logore Stajićevo, Begejci i Niš te u zatvore u Sremskoj Mitrovici i Beogradu. Kako se radilo o velikom broju ljudi, u pregovore je bio uključen Međunarodni crveni križ te hrvatski i srbijanski, a cilj je bio razmjena “svi za sve”.

Dramatična razmjena

No, nije sve išlo glatko jer je dolaskom kod Nemetina za utočenike uslijedila prava drama! Naime, pregovori su se odužili pa su im stražari ulazili u autobuse i govorili da ih hrvatska Vlada ne želi, te prijetili da će ih ponovno vratiti u zatvore. Strahujući od povratka u logore, fizički i psihički iscrpljeni zatočenici su se po autobusima dogovarali da će, ako dođe do takvog scenarija, iskočiti iz autobusa i razbježati se okolo samo da se ne bi ponovno morali vratiti u zatvore.

I sam put do razmjene, mnogima je bio neizvjestan i težak. Najmučniji primjer je slučaj jedine Hrvatice zatočene u srpski logor. Vukovarku Mandu Matić koju su, iako psihički bolesnu, srpski mediji proglasili “snajperisticom koja je pobila mnoge Srbe”, pamte brojni logoraši koji su tada zajedno s njom putovali prema mjestu razmjene. Jedan od njih je i Predrag Matić, bivši ministar branitelja, koji je Mandu Matić u autobusu gledao krajičkom oka:

Tjerali je da liže autobus, gurali joj palicu u usta

“Oko 11 sati došli smo do Bijelog Brda i tu se kolona vozila zaustavila. Čim smo stali, oko našeg autobusa se okupila skupina srpskih vojnika, a i novi su stalno pristizali. Svi su oni htjeli vidjeti zatočenicu Mandu Matić, pomalo mentalno bolesnu djevojku od koje su srpski mediji načinili monstruma. Opisivali su je kao snajperisticu koja je za vrijeme rata u Vukovaru nemilosrdno ubijala pripadnike JNA, a preživjele mučila sjekući im spolovila. To su čuli i vojnici koji su sada uživo vidjeti tu ženu o kojoj su mnogostruka prepričavanja medijskih besmislica isprela legendu. Naravno, sve je to bila ordinirana laž i dio specijalnog propagandnog rata, budući da je jadnica od straha sve priznavala, ni ne sluteći da joj oni sve te gadosti ozbiljno stavljaju na dušu. Bilo je mučno gledati što su ti balavci činili nemoćnoj, ali na sreću po nju i nesvjesnoj ženi. Najprije su je natjerali da stavi palicu u usta i simulira felatio, što ih je oduševljavalo, a potom da jezikom poliže dobar četvorni metar poda autobusa. To je bilo istodobno odvratno i jadno, ali nitko od nas nije mogao ništa poduzeti da bi spriječio mučenje jadne Mande. Na sreću, nakon nekog vremena ostali vojnici morali su otići natrag do svojih autobusa i tako je prekinuto odvratno ponižavanje Mande.”

O nesretnoj Mandi koja je na današnji dan razmjenjena u Nemetinu, svojedobno smo pričali sa bivšim logorašem Ilijom Ačkarom koji, kako je tada rekao, nikada neće zaboraviti što su joj činili:

“Iz nje su živo dijete iščupali”

“Moja je samica bila preko puta njene. Bili smo u logoru Sremska Mitrovica koji je zapravo bio smješten u zatvoru. Na jednom su katu bili logoraši, na drugom ‘obični’, srpski zatvorenici. Da samo znate kako im je Manda dobro došla… Svake noći, kad bi pravosudni policajci i čuvari običnih zatvorenika otišli, čuvari logoraša bi dovodili u Mandinu ćeliju po dvanaestoricu zatvorenika, barem. Ona je bila toliko tučena i izdresirana, da se bespogovorno, po njihovu ulasku, okretala i zadizala svoju suknju”, kazao nam je Ačkar.

Toliko je vremena prošlo, a ja i dalje teško govorim o tome. Žao mi je, osim što je bila uplašena, ona je bila i bolesna. Mentalno, shvaćate? Ali, njima to nije bilo važno. Činili su s njom što su htjeli jer su znali da nikome nije važna. Nakon nekog vremena je i zanijela. Trudna pet-šest mjeseci, pojavila se na listi za razmjenu logoraša. Tada su je odveli doktoru. To su nerođeno dijete iz nje živo iščupali”, s gorčinom se prisjetio naš sugovornik.









Unatoč svemu proživljenom, i Manda Matić koja je bila zlostavljana do posljednje sekunde, uspješno je nemetinskom razmjenom, na današnji dan – konačno dočekala slobodu.