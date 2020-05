GOSPODO, UGLEDAJTE SE NA ‘TIGROVE’: Veterani slavne brigade za Hrvatsku napravili fenomenalnu stvar

Autor: Snježana Vučković

Hrvatska je, baš poput ostatka svijeta, prethodnih mjeseci živjela u posebnim okolnostima izazvanim koronavirusom. Dodatan udarac Lijepoj našoj bio je snažan potres u Zagrebu čije posljedice zbog nastale štete metropola još uvijek osjeća, a kako stvari sada stoje, osjećat će ih još neko vrijeme.

I dok su neki samostalni umjetnici, čije je umjetničko djelovanje pod velikim znakom upita, posegnuli za krvavo iscijeđenim državnim poticajima, samo rijetki su se odrekli već dobivenih sredstava i odlučili ih prenamijeniti u korist potrebitih.

Tigrovi se odrekli financijskih sredstava za svoje projekte

Udruga ratnih veterana 1. gardijske brigade Tigrovi je, naime, svojedobno Ministarstvu branitelja koje je objavilo natječaj, prijavila tri, njima vrlo važna projekta: Uloga Tigrova u obrani Istočno-slavonskog bojišta, 26. Memorijalni turnir iz turnir u boćanju “Damir Tomljanović Gavran” i Memorijalno putovanje povodom 28. obljetnice oslobođenja Juga Hrvatske. Iako su u pitanju obilježavanja koja su za Tigrove iznimno važna, veterani ove slavne brigade od financiranja tih projekata su odustali, a novac odlučili prenamijeniti.

“Smatrali smo da ti projekti mogu sačekati, no mi ćemo ih već obilježiti na skroman način iz vlastitih sredstava. Želimo iskazati suosjećanje, solidarnost i ljubav prema Domovini, pa smo se novca koji je bio namijenjen za naše projekte odrekli u korist svih potreba Republike Hrvatske, a koji će biti usmjeren na pomoć zdravstvenom sustavu i stradalima u potresu”, rekao je za Dnevno Ilija Vučemilović, predsjednik Udruge ratnih veterana 1. gardijske brigade Tigrovi.

Žao mi je što se civilne udruge nisu ugledale na nas

Vučemilović kaže kako su članovi Udruge složni u zaključku da su ta sredstva u ovom trenutku puno korisnija široj zajednici:

“Važna nam je dobrobit zajednice, a ne pojedinca. Moram izraziti žaljenje što se više civilnih udruga nije povelo našim primjerom jer tada bi se radilo o ozbiljnim sredstvima. No, svakome na njegovu savjest. Mi smo to učinili iako znamo da će u javnosti opstati ona priča ‘da smo sami sebi najvažniji i da nam je samo do piva i odojka”, rezigniran je cijenjeni hrvatski branitelj, Ilija Vučemilović.