GORJELA JE POGOĐENA SA 40 RAKETA! UŽAS VUKOVARSKE BOLNICE: ‘Donijeli su nam malog Ivana raznesene glave’

Autor: s.v.

Od 15. listopada 1991. godine, Vukovar je bio u potpunom okruženju…

Potpora hrvatske strane opkoljenom gradu od toga dana se uglavnom svela na povremene topničke udare, a energični napadi na Vukovar i Borovo Naselje – nastavljeni su.

Današnji dan, 23. listopada je bio težak za branitelje Vukovara. Nakon granatiranja bolnice koja je pogođena sa oko 40 raketa, ona se zapalila. Drugoga dana angažiran je samo­stalni zrakoplovni vod Osijek koji je noćnim letovima desantirao nužan mate­rijal u Vukovar.

Krvoproliće ipak nije spriječeno

Vrijedi istaknuti podatke da je tijekom napada na grad liječničku pomoć dobilo 3400 osoba: kirurški je bilo obrađeno između 2500 i 2900 ranjenih. Na bolnicu je u nastavku ratnih djelovanja svakodnevno padalo 80 do 90 topničkih projektila, a na grad i deset puta više. Upravo zbog te dramatične situacije, teški ranjenici su bili evakuirani iz bolnice i odvedeni u druge gradove, a u bolnicu su dolazili novi liječnici i dostavljao se materijal za bolničko liječenje. Kada je Vukovar bio posve okružen neprijateljskim snagama, u akcije spašavanja se uključuju i “Liječnici bez granica”, te se organiziraju konvoji. No, unatoč informiranju o teškom stanju u bolnici, unatoč dopisima EU komisiji, međunarodnoj zajednici, ipak je pomoć i reakcija bila nedostatna. Dopise i prosvjedne note upućivala je dr. Vesna Bosanac, no sve to nije bilo dovoljno da se pokrene javnost i da se spriječi krvoproliće.





Ispovijest dviju medicinskih sestara

Dvije medicinske sestre Vesna Blažeković i Zorica Gregurić dobrovoljno su se javile i otišle u Vukovar, a ono što su zajedno prošle u to doba kao mlade djevojke na prvom crti te ono o čemu su svjedočile zauvijek će ih povezivati:

“Zadnja operacija u Vukovaru bila je operacija malene Sanje Vidić, danas odrasle žene, koja je ranjena u granatiranju. Imala je ozljedu bedrene kosti i trbuha, a bolnica nije imala uvjete za operaciju male djece. Nismo imali ni struje ni grijanja pa smo uz pomoć generatora održavali inkubator, a dr. Kušt ga je fenom zagrijavao”, opisala je sestra Zorica jedan detalj iz vukovarske bolnice.

U zimu 1991.godine. pacijentica toga zadnjeg zahvata imala je svega šest mjeseci, a najmlađa žrtva Vukovara je dijete Ivan Kljajić, dijete koje im je u bolnicu donesene raznesene glave.