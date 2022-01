GOJKO ŠUŠAK U SARAJEVSKOM ‘KONAKU’ POTPISAO POVIJESNI SPORAZUM: Nakon njega JNA je tražila uzmak i povlačila prema Bosni i Hercegovini

Autor: Daniel Radman

Nakon krvave jeseni 1991., kada se posve razbuktao rat u Hrvatskoj, hrvatske i jugoslavenske snage potpisale su 2. siječnja 1992. u Sarajevu sporazum o bezuvjetnom prekidu vatre koji je na snagu stupio dan poslije, u 18 sati.

U povijest će ovaj dokument otići pod nazivom “Sarajevsko primirje”.

U nazočnosti posebnog izaslanika glavnog tajnika Ujedinjenih naroda Cyrusa Vancea s hrvatske strane potpisao ga je ministar obrane Gojko Šušak, dok je u ime jugoslavenske potpis stavio general-pukovnik Andrija Rašeta. Sarajevsko primirje smatra se jednom od prekretnica u Domovinskom ratu: ono je bilo preduvjet za početak mirovne operacije UN-a u Hrvatskoj, ali i formalni kraj prve sveobuhvatne faze rata u našoj zemlji. Nakon potpisivanja primirja nastupila je, kako vojni analitičari nazivaju ,“faza sukoba niskog intenziteta” koja je potrajala sve do 1995. godine.

Potpis pao nakon višesatnih pregovora

Povjesničari pak tvrde da je sporazum predstavljao i veliku pobjedu hrvatske diplomacije tumačeći da je istovremeno zaustavljena agresija na našu zemlju, ali i da su stvoreni preduvjeti za međunarodno priznanje Hrvatske. Naravno, sve je to bilo i odraz snaga na terenu: Hrvatska vojska u tom je trenutku ojačala brojčano i organizacijski, te u naoružanju i opremi pa je naša strana itekako imala argumenata u pregovorima.

Ipak, u sarajevskom hotelu “Konak” nije baš sve teklo tako glatko. Hrvatsku stranu predstavljali su, uz Šuška, i generali Imra Agotić i Petar Stipetić, dok su JNA generali Andrija Rašeta, Vladimir Simonović i Slavko Jović. Oni su za stol sjeli tijekom popodneva, a tek je navečer – i to na pritisak međunarodne zajednice – došlo do potpisa. Premda je mirovni sporazum bio na vidiku, bio je to težak dan u Hrvatskoj – zrakoplovi JNA bombardirali su Hrvatsku, tog je dana raketirana riječka industrijska zona, a u više od 20 hrvatskih gradova bila je oglašena uzbuna.

Rat u BiH se već nazirao

No, za razliku od 15 prethodno potpisanih sporazuma o primirju, ovaj se doista i poštivao. Nakon njega je Hrvatska, kao što smo naglasili, bila sve bliže međunarodnom priznanju, dok je JNA iskoristila priliku da se preorijentira na Bosnu i Hercegovinu.

Rat u BiH tada se već nazirao. Cyrus Vence se prije ovog sastanka našao i s Alijom Izetbegovićem, Radovanom Karadžićem i Stjepanom Kljuićem, plan je bio da se i u BiH pošalju mirovne snage. A kako su razgovori prošli govori i Venceova izjava. Na upit ima li nade da BiH ne bude uvučena u rat, kratko je odgovorio: “Nadam se da ima”.

Ubrzo se ta nada posve rasplinula.