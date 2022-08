‘GLUPO ZVUČI, ALI SRBIMA SKIDAM KAPU!’ Ćipe: ‘Tko nam je kriv? Zbog naše anemične politike će ispasti kako smo državu stvorili na zločinu’

Autor: Snježana Vučković

Za optužnice zbog stradavanja srpskih civila u Oluji sada već možemo reći da su se “zaredale”… Nakon četvorice hrvatskih pilota, Srbija radi i na progonu trojice pripadnika Glavnog stožera HV-a i to ni manje, ni više – nego admirala Davora Domazeta Loše, generala Pavla Miljavca i brigadira Ilije Maričića.

Malo je tko iz političkog hrvatskog političkog miljea na ovu vijest ostao ravnodušan, pa je tako hrvatski ministar branitelja i potpredsjednik Vlade Tomo Medved izjavio kako Srbija ovim činom pokušava “izmijeniti karakter Domovinskog rata” uz obećanje da to “neće samo tako proći”.

Srbija sve okreće “u svoju korist”

Optuživanje Hrvata za zločine u Oluji, srpski filmovi i serije na temu najveće hrvatske vojno redarstvene operacije i cijeli taj angažman njihove politike oko ratnih ’90-tih u kojem se koriste svim raspoloživim resursima i alatima, Srbiji iznimno pogoduje i na dobrom su putu da, ne bude li konačno ozbiljne reakcije hrvatske Vlade, okrenu ploču “u svoju korist”. Barem tako misli saborski zastupnik iz redova Domovinskog pokreta, hrvatski branitelj i bivši zatočenik srpskih logora Stipo Mlinarić – Ćipe.





“Malo po malo, dovest će u upit cijeli Domovinski rat. I jasno mi je da će ovo zvučati čudno ili glupo, ali ja im na tome skidam kapu jer tako se radi u interesu svoje države”.

Ogorčeni Ćipe kaže da se sve to još davno moglo i moralo mijenjati:

Ćipe: Srbija je učinila ono što smo morali mi”

“Pođimo samo od toga da meni hrvatski premijer na aktualnom satu uopće nije odgovorio na otvoreno pismo u kojem sam napisao sve… Haški sud osudio je Simatovića i Stanišića, no naša Vlada nije smatrala za shodno da se taj trenutak iskoristi, da konačno tužimo Srbiju za ratnu odštetu, da logoraši dobiju svoja obeštećenja, da se naplatimo za svo zlo koje smo tada proživjeli. I eto, umjesto da to učinimo mi – učinila je to Srbija.”

Ćipe misli da i dalje nije kasno “staviti glave na kup” i djelovati u tom smjeru, bez obzira na ravnodušnost i neučinkovitost svih prethodnih Vlada. No, teško je to postići, misli on, sa ljudima koji nemaju empatiju prema stradalnicima Domovinskog rata:

“Sve će nam se kao bumerang obiti o glavu”

“Plenković je ravnodušan jer nije ništa i nikoga izgubio. Nemam drugo objašnjenje za njegov nedostatak suosjećanja (osim ako izuzmemo koalicijsku vjernost SDSS-u). Svaki čovjek kojem je u ratu stradao makar album sa obiteljskim fotografijama – očekuje pravdu jer mu je tako oduzeto sjećanje i uspomena. Onda samo možete zamisliti koliko žarko pravdu očekuju ljudi koji su izgubili nekoga svoga ili dio svoga tijela. Ali, naša visoka politika se teško identificira sa žrtvama rata. To su pokazali i posljednjom obljetnicom najveće razmjene logoraša u Nemetinu kada su, od 151 zastupnika, na taj događaj poslali jednog izaslanika… Tako da, ovo što nam se sada događa sa Srbijom je čisti bumerang i obit će nam se o glavu”.