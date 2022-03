GLASNOVIĆ PRESTRAVLJEN PUTINOM: ‘On je patološki monstrum. Samo jednim projektilom može ubiti pola milijuna ljudi’

Autor: S.V.

Hrvatski general Željko Glasnović prilično je bijesan zbog ruskog napada na Ukrajinu. Njegova ljutnja posebno je usmjerena na glavnog kreatora ovoga sukoba, Vladimira Putina:

“Kakav patološki monstrum moraš biti da uopće spominješ i prijetiš nuklearnim oružjem? Kakav manijak moraš biti da zatvaraš vlastiti narod jer su se drznuli kazati da su protiv rata? Koliko bolestan trebaš biti da provodeći svoju monstruoznu agendu obojenu vlastitim ciljevima, egoizmom i tiranijom ubijaš djecu po gradovima i selima pravdajući sve to tuđim neposluhom? Sama ideja nuklearnog sukoba je monstruozna. Atomska bomba Little Boy bačena na Hirošimu 6. kolovoza 1945. godine imala je 15 tisuća tona eksploziva a danas imamo nuklearne projektile koji imaju 500 puta veću snagu nego bomba bačena na Hirošimu. Samo jedan projektil naziva Trident koji je opremljen s nuklearnim bojevim glavama može ubiti pola milijuna ljudi. Imamo 9 nuklearnih sila i ako dođe do rata širih razmjera, vratit će nas u nuklearnu zimu, što bi značilo kraj čovječanstva”, objavio je na svom Facebooku izrazivši strah od mogućih posljedica nuklearnog rata.

Osvrnuo se i na “jugooficire u Hrvatskoj koji su formirali društvo maršala Tita koje danas navija za Putina i za Rusku agresiju na Ukrajinu”.

Nazvao ga “malim Staljinom”

“Dok se razni samoprozvani ‘veliki stratezi i vojni analitičari’ u kojima još uvijek čuči mali Tito, od kojih su neki od njih zaboravili svoje zubalo u Beogradu razbacuju s nebuloznim izjavama kako je Rusija izvela ‘specijalnu operaciju’ a ne vojnu invaziju nevina djeca i dalje svakodnevno umiru od ruke malog Staljina i megalomana koji sam sebe doživljava kao novog ruskog crvenog cara. Što se mora dogoditi da slijepci progledaju? Koliko ovakve djece mora biti žrtvovano za tuđe bolesne interese da bi shvatili da imamo posla sa samom Sotonom?”, kazao je ratnik s iskustvom.

“Svi koji opravdavate monstruma Putina i njegove bolesne igre dok u svojim foteljama sakriveni iza tipkovnice i u sigurnosti svoga doma glumite velike internet ratnike i vodite virtualni rat, kao što ga je vodila i zlatna mladež iz svojih kabineta dok smo mi na terenu ginuli za svoju Domovinu, razmislite o svom mentalnom sklopu i zapitajte se gledajući sliku ubijene ukrajinske djevojčice, što može opravdati tolika ubojstva nevinog naroda koji su taoci interesa, moći, vlasti i diktature nezasitnih i bolesnih osoba.”