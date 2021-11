GENIJALNA FOTKA! Baš svi znate čovjeka koji uništava mitraljesko gnijezdo

Autor: Snježana Vučković

Petar Janjić – Tromblon jedno je od imena koje je nemoguće zaobići u kontekstu heroja Vukovara.

U danima prisjećanja na sve one koji su izgubili živote u tome gradu, te na one koji su se za njega borili do posljednjeg daha, na stranici Heroji Vukovara osvanula je fotografija na kojoj je Yves Debay “ulovio” trenutak opaljenja iz RB M57 kojeg u rukama drži upravo Petar Janjić Tromblon.

Hrvatski pukovnik Petar Janjić prilikom obrane Vukovara uništio je brojne tenkove i više je puta ranjen. Nakon pada Vukovara odveden je u logor Sremska Mitrovica u kojem je proveo devet mjeseci, a iz kojeg je izašao potpuno narušenog zdravlja. Autor je romana “Žedni krvi, gladni izdaje” i “Tri majmuna za Vukowar”.