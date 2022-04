GENERALI KONAČNO SLOŽNI! ‘Bobetko je najvažniji za oslobađanje Hrvatske’

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Danas se obilježava 19. obljetnica smrti stožernog generala Janka Bobetka. Članovi Hrvatskog generalskog zbora s dužnim ga se pijetetom prisjećaju te mu odaju počast za izniman doprinos u stvaranju pobjedničke Hrvatske vojske:

Najvažnija karika u svim velikim ratnim operacijama

“Prvih godina Domovinskog rata vodio je deblokadu Dubrovnika i akcije u dubrovačkom zaleđu te operacije Maslenica i Medački džep. Dana 20. studenoga 1992. stožerni general Janko Bobetko postaje načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH te na toj dužnosti ostaje do srpnja 1995. godine, kada odlazi u mirovinu. Uloga stožernog generala Janka Bobetka je iznimno značajna u Domovinskom ratu. Bio je načelnik Glavnog stožera u ključnim trenucima prerastanja Hrvatske vojske u učinkovit borbeni stroj. To je bilo vrijeme kada je Hrvatska nastojala sačuvati mir i primirje do vremena kada će postati sposobna za oslobađanje svog teritorija. Pod vodstvom prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana i ratnog ministra Gojka Šuška, stožerni general Janko Bobetko igrao je važnu ulogu od oslobađanja juga Hrvatske pa do priprema za oslobodilačke operacije 1995. godine”, podsjećaju na svojoj stranici.

Posebno mjesto u povijesti

“Bio je ustrajan, bio je čovjek koji je iznikao iz naroda i koji je s vojskom provodio dosta vremena te jako popularan među vojskom. Stožerni general Janko Bobetko je napravio i strategiju obrane, a ujedno i oslobađanja domovine u operacijama ‘Bljesak’ i ‘Oluja’. Svakako mu pripada posebno mjesto, uz prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana i ratnog ministra obrane Gojka Šuška, kao najzaslužnijeg čovjeka za obranu i oslobođenje hrvatskih prostora”, zaključuju članovi Hrvatskog generalskog zbora.