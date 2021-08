GENERAL HOSOVCE PONIZIO DO KRAJA! ‘Po Kninu uzvikuju ZDS, a uopće nisu bili u Oluji’

Prvi čovjek 9. bojne HOS-a, Splićanin Marko Skejo, na već tradicionalan način obilježio je godišnjicu operacije Oluja.

Iako van protokola i službene ceremonije, Skejo je pred bivšim pripadnicima te bojne i nekolicinom posjetitelja, održao govor u kojem je istakao kako je tijekom najveće oslobodilačke akcije “Hrvatska vojska srpskoj kobri satrala glavu”.

“Došli smo se pokloniti našim poginulima, njihovim obiteljima i svima živima. Mi smo u zajedništvu, sve gardijske i pričuvne brigade, specijalna policija i naša policija i došli smo se pokloniti i odati počast onima koji su ginuli sa svim oznakama hrvatskim. Kao pripadnik 9. bojne HOS-a želim i ovdje pozdraviti sve naše poginule starim hrvatskim pozdravom”, kazao je Skejo nakon čega je tri puta uzviknuo “za dom” , na koji je dobio glasan odgovor ostalih “spremni!”

Policija je sve snimila, ali je pitanje hoće li uslijediti prijava jer je nije bilo zadnje dvije godine za isto izvikivanje #n1info https://t.co/JlMfQxpsRF — Katarina Brecic (@kbrecic) August 5, 2021

Miljavac: Oni nisu sudjelovali u Oluji”

Na ovaj Skejin govor reagirao je i predsjednik Hrvarskog generalskog zbora, Pavao Miljavac.

“Meni je to već dosadno. Odajem pijetet poginulim HOS-ovcima, ali trebaju vidjeti govor Tuđmana kad je rekao da smo nastavili s tim govorima, pitanje je bismo li imali Hrvatsku. Nije mi jasno zašto to toliko forsiraju. Neka sami ljudi procjene što to znači. Ako baš hoćete, oni u Oluji nisu sudjelovali, ali uzimaju si za pravo da uzimaju dio javnog prostora”