‘GDJE JE SOA?’ NEVJEROJATNO! Policajac koji je htio služiti srpsku vojsku podnio kaznenu prijavu protiv čovjeka koji ga je razotkrio

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Informacije o slučaju hrvatskog policajca koji je zahvaljujući dvojnom državljanstvu imao nakanu služenja vojske u Srbiji, do hrvatske javnosti kapaju malo po malo.

Za sada je poznato kako je M.Č. udaljen iz službe, kako je jedini policajac koji je preuzeo poziv za upis u vojnu evidenciju Republike Srbije te da je Ministarstvo unutarnjih poslova raspolagalo tom informacijom prije i negoli se navedeni policijski službenik vratio u Republiku Hrvatsku.

Sve doznao, pa javio SOA-i

No, da informacija MUP-u nije pala s neba i da je sigurnosni sustav podbacio, otkriva nam čovjek koji je putem privatnih kanala doznao da se M.Č. sprema u Srbiju i o svemu preko prijatelja obavijestio SOA-u Vinkovci:





“Povjerio mi se jedan njegov kolega. Dan prije mi je rekao kako M.Č. 07. studenog odlazi u Srbiju radi preuzimanja poziva za upis u vojnu evidenciju Republike Srbije. Obzirom da sam ja sa MUP-om u specifičnim odnosima, odmah sam preko svog prijatelja tu informaciju prenio vinkovačkoj SOA-i. I uistinu, njihova kontrola ga je po povratku iz Srbije presrela na granici kod Tovarnika kako bi s njim obavila razgovor”, doznajemo od Nikole Kajkića koji se bavio otkrivanjem zločina na Ovčari.

Suspendirani policajac podnio kaznenu prijavu protiv Kajkića

Naš sugovornik podsjeća kako se cijeli događaj zbio prije tri mjeseca, te vjeruje da javnost još uvijek ne bi bila upućena bez njegove medijske intervencije;

“Bilo mi je u interesu da se to objelodani, jer je u pitanju nacionalna sigurnost. Gdje je SOA? Što je radila VSO-a? Ovo je događaj od javnog interesa.”

Kajkić dodaje kako nikoga ne mrzi, ali:

“Niti jedna ozbiljna država ne može si dopustiti da njezine policajce mobilizira druga država za potrebe napada ili agresiju na treću međunarodno priznatu državu”, kaže i otkriva nam možda i najbizarniji detalj ove nevjerojatne priče:

“Nakon što sam otkrio nakane policajca M.Č., on me kazneno prijavio za otkrivanje povjerljivih informacija. Nadam se i pretpostavljam da, obzirom na rasplet, od toga neće biti ništa. No, pričekajmo…” zaključuje Nikola Kajkić.