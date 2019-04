GDJE JE ‘ŠNICLA’? Duhoviti HOS-ovac danas bi trebao slaviti rođendan. Umjesto toga, traga se za njegovim ostacima

Autor: S.V.

Na današnji dan 1959. godine u Zagrebu je rođen heroj Vukovara – Jadranko Anić-Antić “Šnicla”, donosi stranica Dogodilo se na današnji dan – Domovinski rat.

Do demokratskih promjena radio je kao milicajac, a nedugo zatim se “skinuo” te prešao u HOS. U obranu Vukovara pošao je sa skupinom HOS-a krajem rujna 1991., nakon sprovoda Ante Paradžika. Bio je dobri duh satnije koju je činilo 58 dragovoljaca, a u svojoj knjizi prisjetio ga se i suborac Damir Markuš Kutina:

“Kao sto je uočljivo, u tom kolu ludila i smrti bilo je pregršt uistinu smiješnih događaja. Jedan od takvih bio je kada smo nas desetak trebali pretrčati jedno raskrižje po kojem su pri prelascima četnici pucali. I tako svi jedan po jedan uspijemo prijeći na drugu stranu, osim jednog od nas iz HOS-a, Jadranka Antića Anića “Šnicle”. Sam nadimak govori da je bio malo podeblji, a uz to je bio i nevjerojatan zafrkant. Uglavnom, čekamo mi njega da pretrči, a Šnicle nema, pa nema. Kad najednom, eto njega na biciklu. Uhvatio zalet i biciklom “preletio” na drugu stranu! Popadali smo od smijeha. Vjerojatno i četnici, jer nisu ni metak ispalili, dok su nas ostale počastili rafalima. Netko pametan mu je predlagao da se pokuša istim putem vratiti s biciklom, ali Šnicla nije to napravio jer je bio pametan. Volio je zafrkanciju, volio je biti frajer, no u ovakvoj situaciji znao je da je bolje nositi “živu glavu”. Naime, da se i vraćao na biciklu, četnici bi se vjerojatno manje smijali, a više pucali. Jadranko Anić Antić, zvani “Šnicla” i njegove šale toliko su me oduševljavale, da me smijeh često lovio i na sam pogled prema njemu. U jednom od granatiranja ranjen je te prebačen u bolnicu u kojoj je dočekao pad grada. Nakon toga je zarobljen i gubi mu se svaki trag, a njegovi posmrtni ostaci do danas nisu pronađeni”.