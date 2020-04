(FOTO) Kadeti izveli prve samostalne letove u Zemuniku

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Prva skupina od četiri učenika letača izveli su u utorak 28. travnja 2020. prve samostalne letove u 392. eskadrili aviona 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) u vojarni „Pukovnik Mirko Vukušić“ u Zemuniku. U idućim danima samostalnim letovima pristupit će i preostali kadeti nakon što uspješno zadovolje kriterije na kontrolnim letovima u pratnji ispitivača letenja.

Riječ je o 26. naraštaju kadeta koji se školuju za hrvatske vojne pilote, a samostalne letove izveli su na avionu ZLIN-242 L u sklopu programa letačke izobrazbe „Zajednički temelji“.

Uspješnom provedbom samostalnih letova kadeti su dostigli razinu obučenosti kroz početni dio obuke temeljnog letenja i time potvrdili spremnosti za nastavak složenijih faza letačke obuke koje uključuju akrobatsko, navigacijsko i grupno letenje.

Čestitku kadetima na prvim samostalnim letovima uputio je zapovjednik HRZ-a brigadni general Michael Križanec koji se posebno zahvalio zapovjednicima, nastavnicima letenja i zrakoplovnim tehničarima na odgovornosti, odricanju i poštivanju mjera epidemiološke zaštite. „Ovo je uspjeh svih vas i na tome vam uistinu čestitam. Letjeti se ne može naučiti preko računala i vi ste i u ovim uvjetima pokazali odvažnost u želji postati vojni pilot što je za mene najljepši životni poziv. Živite ovaj poziv strastveno i punim plućima, želim vam uspješan nastavak letačke obuke i ponosan sam na vaša postignuća“, poručio je general Križanec.

„Ovaj ćete let pamtiti cijeli život kao što ga i ja nosim u srcu. Mijenjat ćete tipove zrakoplova, no ovo je jedan i jedinstven let“, kazao je u obraćanju zapovjednik 93. krila brigadir Željko Ninić.

Voditelj obuke 26. naraštaja kadeta satnik Ivica Majetić izrazio je zadovoljstvo uspješnom provedbom samostalnih letova. „Iako se obuka odvijala u specifičnim uvjetima zbog mjera zaštite od širenja koronavirusa sve je proteklo prema planu i kalendaru aktivnosti te s te strane i kadeti i njihovi nastavnici letenja zaslužuju pohvale za prilagodbu na ovaj način rada. Kadeti su pokazali odgovornost, marljivost i predanost što ih je i dovelo do stepenice koja puni samopouzdanjem i motivacijom za nastavak njihovog zahtjevnog školovanja“, iznio je satnik Majetić.

Kadeti poručuju: Ovo je velika odgovornost, uložili smo puno truda i ponosni smo

Kadet Dominik Katavić iz Zagreba kazao je kako se sve isplatilo nakon puno rada i discipline. „Za mene nema nemoguće letačke zadaće jer uz izvrsne nastavnike letenja i dobru pripremu cilj je ostvariv“, istaknuo je kadet Katavić.

Za Marina Bukvića iz Dračevca Ninskog kod Zadra ovo je najbolji vjetar u leđa za nastavak obuke. „Pripremao sam se cijelu večer, razmišljao o svim fazama leta, napravio vizualizaciju leta i polako ostvarujem svoje snove. Nakon slijetanja adrenalin je preplavio moje osjećaje“, iznio je svoje dojmove kadet Bukvić.

Ronaldo Matej Žlabravec iz Dugog Sela ponosan je na izvedbu samostalnog leta. „Silan trud, energija i učenje doveli su me do samostalnog upravljanja avionom. Velika je odgovornost sjesti i samostalno letjeti no ovo je najljepša nagrada za sve uloženo u dosadašnjem dijelu školovanja“; kazao je Žlabravec.

Damir Mikolčić iz Virovitice kazao je kako su pripreme za svaki let bile temeljite te je s nestrpljenjem čekao trenutak svog samostalnog upravljanja avionom. „Ovo je bio osjećaj slobode i odgovornosti. Uz nastavnike letenja pohvalio bi korektan odnos i doprinos zrakoplovnih tehničara koji se brinu o ispravnosti aviona na kojima letimo“, naveo je kadet Mikolčić.