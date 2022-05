EVO KAKO IZGLEDA: Svečano otkriven eksponat aviona MiG-21 pukovnika Ivice Ivandića

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Ministar obrane Mario Banožić nazočio je u ponedjeljak 16. svibnja 2022. godine svečanom otkrivanju eksponata aviona MiG-21 i spomen ploče u vojarni “Knez Trpimir” u Divuljama.

Otkrivanjem eksponata MiG-a 21 Oružane snage RH, odnosno Hrvatsko ratno zrakoplovstvo želi dati obol pukovniku Ivici Ivandiću koji je preletio s aerodroma Ponikve pokraj Užica u Srbiji na aerodrom Split.

Ministar Banožić čestitao je pukovniku Ivandiću te se osvrnuo na njegovu ljubav prema Domovini iz koje je i proizišao ovaj hrabar podvig. “Danas se prisjećamo preleta prije 30 godina kojim se stvarala nova povijest za Hrvatsko ratno zrakoplovstvo. Upravo je ovaj MiG-21 podsjetnik ne samo na razdoblje stvaranja Hrvatske vojske, nego je i poticaj za budući razvoj Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Zagledani u primjer pukovnika Ivandića te svih odvažnih pripadnica i pripadnika Hrvatske vojske, nove generacije pilota koje nisu doživjele Domovinski rat trebaju po uzoru na njih učiti biti časni i dostojanstveni”, rekao je ministar Banožić.





Osvrnuo se i na dugo očekivano opremanje HRZ-a novim višenamjenskim borbenim aviona Rafale: “Bit će mi čast zajedno sa zapovjednikom HRZ-a i sa svima vama taj projekt privesti kraju do 2024. To je veliki iskorak za naše zrakoplovstvo. Podržao sam i podržavat ću sve projekte za boljitak Hrvatske vojske. Moramo djelovati ponizno i snažno s ciljem da živimo u još boljoj Hrvatskoj.”

“Hvala Ministarstvu obrane, ministru obrane Banožiću, kolegama iz Hrvatskog ratnog zrakoplovstva koji su pokrenuli ideju da se postavi MiG-21 i spomen ploča u sjećanje na 15. svibanj 1992. godine”, rekao je pukovnik Ivandić. Potom se prisjetio svega što je prethodilo njegovom preletu, kao i leta koji je uspješno izvršen. “U životu ne možemo sve stvari planirati, ali moramo biti uporni kako bi planove koje imamo uspješno i ostvarili. To mi se puno puta pokazalo točnim. Ako me danas pitate bih li napravio isto kao i tog 15. svibnja 1992. godine odgovor je da. Smatram da je to bila najispravnija odluka koju sam onda donio kao pilot koji je imao nepunih 26 godina. Želim vam dugu i uspješnu karijeru, da doživite ono što ja danas imam, a to je da vas ljudi poštuju i da vas se sjećaju”, kazao je pukovnik Ivandić.

Svečanosti su nazočili i zamjenik načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Siniša Jurković, glavni savjetnik ministra obrane general-bojnik Željko Živanović, zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva brigadni general Michael Križanec sa suradnicima, zapovjednik Hrvatske ratne mornarice kontraadmiral Ivo Raffanelli i pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.