Evo gdje će se sve služiti obvezni vojni rok: Dva bitna detalja ostala su nerazjašnjena

Autor: M.D.

Obvezni vojni rok ponovno će započeti od 1. ožujka. Politička odluka je donesena, a Ministarstvo obrane radi na izmjenama Zakona o obrani i Zakona o službi u Oružanim snagama te potrebnih pravilnika, kojima bi se trebalo sve i formalizirati.

Vojni rok, tehnički gledano, nije ukinut, već je zamrznut 2008. godine, što znači da se proces neće morati stvarati ispočetka, već će se samo ponovno aktivirati uz neke sitne izmjene u praksi. Te izmjene su uvjetovane novim sigurnosnim zahtjevima i okolnostima.

Kako piše Novi list još uvijek nije odlučeno hoće li vojni rok trajati dva ili tri mjeseca. U prvoj varijanti, ročnici bi dobili samo temeljnu pješačku obuku. U drugoj, duljoj varijanti, ročnici bi uz temeljnu obuku bili poslani i na specijalističku obuku u kopnenoj vojsci, mornarici te zrakoplovstvu i protuzračnoj obrani.

Neće svi ići na obuku

Nakon odsluženja vojnog roka, ročnici bi mogli birati hoće li se vratiti u civile, ostati u vojnoj pričuvi, pritom se baveći svojim poslovima ili će ostati dio Oružanih snaga te postati profesionalni vojnici. Doznaje se kako će se obuka odvijati u vojarnama u Požegi, Sinju i Kninu.

Obveznici služenja vojnog roka su svi punoljetni muškarci. Procjenjuje se da ih je u Hrvatskoj svake godine između 17 i 18 tisuća. Naravno, neće svi ići na obuku, jer neki neće proći liječnički pregled, a neki će se pozvati na priziv savjesti, odnosno, neće imati vojnu obuku. U MORH-u procjenjuju da će tijekom sljedeće godine obuku proći između 4000 i 4500 ročnika kroz najmanje četiri poziva koji će se raspisivati svakih nekoliko mjeseci.

Doduše, oni koji žele proći vojnu obuku to i mogu, kroz dragovoljno služenje. Oni koji se odluče za tu varijantu dobivaju naknadu od 900 eura mjesečno. Obvezni ročnici bi također trebali dobivati naknadu, koja bi ipak trebala biti nešto niža. Od 2008. godine, kad je zamrznuto obvezno služenje vojnog roka, u HV je dragovoljno služilo 10.327 ročnika.

Dulji civilni rok

Oni koji se pozovu na priziv savjesti, morat će odslužiti civilni vojni rok, koji će biti dulji od vojnog. Nije još poznato koliko bi on trebao trajati, ali nagađa se da bi to moglo biti između četiri i šest mjeseci. Njihove dužnosti i obveze MORH će koordinirati s Civilnom zaštitom, jedinicama lokalne samouprave i sustavom socijalne zaštite. Tako će ročnici dobiti obuku o postupanju u slučaju prirodnih katastrofa, a naučit će i osnove pružanja prve pomoći. Uz to, mogli bi pomagati u infrastrukturnim projektima, ali i pomagati potrebitima. Još nije poznato koliku bi naknadu trebali dobivati za taj rad. Bit će moguće i odgoditi služenje vojnog roka, recimo za vrijeme studiranja.

Koliko će koštati uvođenje vojnog roka, još nije poznato. To ovisi o trajanju služenja, odnosno već spomenutoj duljoj ili kraćoj varijanti. Prije nekoliko godina se spominjao iznos od 67 milijuna eura godišnje.

“Ajmo malo otvoriti oči i dignuti glavu. Ako dignemo glavu i maknemo se iz našeg dvorišta, kakav svijet vidimo oko sebe? Svijet u kojem nuklearna sila Rusija dvije godine vrši brutalnu agresiju na nama prijateljsku Ukrajinu. Kad još malo dignemo glavu i pogledamo prema istočnom Mediteranu, nakon Hamasovog terorističkog napada na Izrael, tamo je izbio ogroman rat. Postoji Hezbolah, Hutisti, postoji gađanje brodova koji prolaze kroz Sueski kanal. Prije četiri i pol mjeseca bile su takve tenzije na Kosovu da je skoro izbio rat između Kosova i Srbije. Ako pogledamo tenzije u drugim zemljama u našem susjedstvu, ako pogledamo prijetnje izazvane ilegalnim migracijama onda nam u fokus dolazi jedna riječ – a to je sigurnost”, ranije je potrebu uvođenja obveznog vojnog roka komentirao premijer Andrej Plenković.