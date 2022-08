EKIPA ZA PRONALAZAK NESTALIH U RATU: ‘Teško da ćemo naći Ovčaru 2. Imamo problem s lažnim informacijama’

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Danas se obilježava Međunarodni dan nestalih osoba i Dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu, a povodom toga predstavnici Uprave za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja, progovorili su o načinima kojim obavljaju tu mukotrpnu zadaću:

“Žao nam je kada čujemo da nas javnost proziva jer, primjerice, u pet iskopavanja nismo pronašli ništa. To ne znači da se ne trudimo i da je posao uzaludan. U Bučju, velikom šumskom masivu, prekopali smo preko 50 lokacija bez rezultata, a tamo imamo 24 nestale osobe, velika skupina ljudi koju ne možemo naći. Na provjeravanje informacija, razgovore s ljudima i terenskse izvide ode jako puno vremena”, kaže Ivona Paltrinieri, ravnateljica Uprave za zatočene i nestale.

Ona objašnjava kako je riječ o zahtjevnom procesu koji neprekidno traje.





U mandatu Tome Medveda prekopano 878 tisuća kvadratnih metara

“U travnju je započelo kopanje Petrovačke dole, smetlišta nedaleko Vukovara, lokacije za koju se pretpostavlja da krije više ubijenih osoba i da je možda sekundarna i tercijalna grobnica. U fazi smo skidanja ogromne količine smeća prije nego dođemo do tla. Znali smo da je to zahtjevna lokacija i da će kopanje dugo trajati. Nama svaka identifikacija puno znači i jednako smo razočarani ako nikoga ne pronađemo jer znamo da s otkrivenim ostacima nečijim roditeljima i djeci donosimo olakšanje i kraj agonije”, objasnila je za 24 sata.

Dolaskom ministra Tome Medveda, dodaje Paltrinieri, model traženja počeo dodatno razvijati. Za njegova mandata, na području cijele Hrvatske prekopano je 312 lokacija, (preko 878 tisuća kvadratnih metara). Najvećim dijelom kopano je na području Vukovarsko-srijemske županije jer je tu i najveći broj nestanaka – 110 lokacija. U Sisačko-moslavačkoj županiji 64 lokacije, u Osječko-baranjskoj 37. Ekshumirani su posmrtni ostaci 159 osoba, identificiranih je 221.

Gubljenje vremena na lažne informacije

Dejan Marošičević, voditelj Ispostave Istok, opisao je i problem gubljenja vremena na lažne informacije:

“Naša izvješća vrlo su temeljita i tko god dođe na ovaj posao iza nas imat će kompletnu dokumentaciju gdje je i koliko točno kopano. Imali smo situacije da smo neke lokacije kopali ponovo jer nismo raspolagali s ranijom dokumentacijom no, nije bilo uzalud jer smo kopali više i dublje i u konačnici ipak pronašli ostatke. To je, primjerice, bilo s nedavno otkrivenom masovnom grobnicom kod Bobote. U slučaju Bobote u javnosti su kolale razne priče pa smo odlučili prekopati čak 15 tisuća kvadratnih metara i jednom zauvijek otkloniti sve sumnje. Za neke lokacije godinama postoje priče i nagađanja no, često se našim kopanjem utvrdi da su lažne. Jedna takva priča je i Ovčara 2. Proveli smo tamo jako puno vremena na probnim iskapanjima i provjerili desetke tisuća kvadrata geo radarima. Nismo našli ništa. To je prostor od stotine hektara i nemoguće je sve prekopati. Bez prave informacije teško ćemo naći Ovčaru 2”, kaže Marošičević koji za ovaj posao dodatno motivira činjenica da su mu među nestalima punac, kao i četiri prijatelja iz djetinjstva.