Ekipa iz Borova Sela se stvarno grozno ponijela! Tuđman im nakon rata otišao ponuditi mir: Evo kako su se ‘zahvalili’

Autor: Snježana Vučković

Točno 8. lipnja 1997. godine, “Vlak mira” zahuktao je prema Vukovaru koji su nakon odluke o mirnoj reintegraciji, počeli naseljavati prvi prognani Hrvati. Situacija tada nije bila ugodna. U depresivnom i još uvelike razorenom gradu, Hrvate su dočekali dojučerašnji neprijatelji s kojima je valjalo uspostaviti normalan odnos.

Jesu li Hrvati i Srbi u Vukovaru do danas to uspjeli, posebna je tema. No, povijesna je činjenica da je prvi predsjednik Republike Hrvatske doktor Franjo Tuđman s brojnim hrvatskim dužnosnicima i uzvanicima, “Vlakom mira”, koji je sačinjavala kompozicija od 21 vagona – toga dana svečano ispraćen iz Zagreba u Vukovar.

Kamenovali ga kod Borova Sela

Tamo ga je svečano dočekalo mnoštvo Hrvata iz čitave Hrvatske, predstavnika svih nacionalnih manjina i predstavnika UNTAES-a. Vlak se kraće vrijeme zadržao u Vinkovcima, gdje ga je pozdravima i pjesmom dočekalo nekoliko tisuća ljudi. Na dijelu željezničke pruge kod Borova Naselja, vlak je kamenovala skupina ekstremnih Srba. Na sreću nitko nije stradao, jedino je razbijeno nekoliko prozora.





U Vukovaru ispred željezničkog kolodvora počela je svečanost hrvatskom državnom himnom i minutom šutnje za branitelje Vukovara. Pozdravljajući skup, prijelazni upravitelj general Klein je podsjetio na riječi predsjednika Tuđmana u Belom Manastiru, da je sudbina Hrvata i Srba u njihovim rukama. Obraćajući se okupljenom narodu predsjednik Tuđman pozvao je na praštanje, “jer pobjednik koji ne zna praštati sije klice novih zala, a hrvatski narod to ne želi, niti je želio ovdje u Vukovaru”.

Tuđman: “Želimo mir, pomirbu i da se nikada ne ponovi”

“Dolazak u Vukovar, simbol hrvatske patnje, otpora, težnji za slobodom i povratkom na istočne granice, na Dunav, znak je naše odlučnosti da želimo mir, pomirbu, da želimo stvarati primirje i da više nikada ne dopustimo ono što nam se dogodilo. Ovu hirošimsku panoramu usred Europe, grad Vukovar, lakše ćemo obnoviti u materijalnom smislu, ali teško u našem sjećanju”, rekao je doktor Tuđman.

“Vlak je simbol želja prognanika i nastojanja da se vrate u svoje domove. Oni trebaju pružiti ruku onima, koji nisu okrvavili ruke, a i hrvatski prognanici i vi ovdje ne dopustite ekstremistima, kojih ima svuda, onemogućite ih u interesu svih, i ne dopustimo nova zla”.

Dolaskom “Vlaka mira” u Vukovar, Hrvatska se zauvijek vratila na svoje istočne granice, na obale Dunava.