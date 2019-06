EFIKASNIJA POTRAGA ZA NESTALIMA Tko prešuti informaciju, kazna i do 300 tisuća kuna!

Autor: Dnevno

Agresija na Hrvatsku tijekom 90-tih prouzročila je neizvjesnost o sudbini zatočenih, nestalih i nasilno odvedenih hrvatskih branitelja i civila. Vlada Republike Hrvatske angažirala se oko rješavanja ovog pitanja te doradila Zakon o nestalim osobama u Domovinskome ratu. Zakon je danas poslan u Sabor na drugo čitanje, a omogućit će efikasnije traženje 1902 ljudi nestalih u Domovinskome ratu, pišu 24sata.

Državni tajnik u Ministarstvu branitelja Ivan Vukić dao je svoj komentar: ‘Kroz ovaj zakon šaljemo snažnu poruku domoljubne odgovornosti. Zakonom će se zaštititi dostojanstvo ljudi nestalih u Domovinskome ratu i poginulih, za koje nije poznato mjesto ukopa. To znači da se sudbine nestalih neće prepustiti zaboravu ni slučaju. Država će preuzeti ulogu u traženju nestalih, čak i ako svi članovi obitelji nestalih preminu’.

Ipak je najveća novina Zakona uvođenje novčane kazne za sve one koji znaju podatke vezano uz nestale u Domovinskome ratu. Sve institucije i osobe koje taje informacije o nestalima ili smrtno stradalima, bit će sankcionirane. Kazne za institucije kreću se od 10.000 do 300.000 kuna, dok je za građane zakonski predviđena kazna od 5000 do 20.000 kuna. Nestali civili, bez obzira na vjeroispovijest i narodnost traže se na isti način kao i pripadnici oružanih snaga.