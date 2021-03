DRUŠTVENE MREŽE GORE: Dijeli se govor generala Gotovine iz Vukovara: ’Jedino s njim nikada ne smijemo biti neprijatelji’

Autor: M.V.

Umirovljeni general, Ante Gotovina boravio je u Vukovaru, na jednom neformalnom braniteljskom okupljanju s kojeg su se društvenim mrežama počele dijeliti fotografije i video zapisi, a vidljivo je i kako u jednom trenutku Gotovina drži govor.

“Kao vojnici, gledajmo sjever. Sjever je orijentir. I kad gledamo Hrvatsku… Hrvatska je kao jedna ptica, s dva krila. Na krajnjem desnom krilu vidimo Vukovar. Vas, ljude koji ste danas ovdje. Na krajnjem lijevom krilu je Dubrovnik i vidimo momke iz Dubrovnika. Našli ste se zajedno, na pola puta s braniteljima iz Pakoštana. To je negdje na početku lijevog krila, a onda pravu riječ, pokazalo se, molitva s kojom smo krenuli družiti se ovdje, koju je izrekao naš prijatelj dešifrant, protudiverzant, jedan jako dobri zapovjednik iz Domovinskog rata. Među vama je i onih drugih, i oni koji nisu s nama. Sjetimo ih se. I onih naših prijatelja, negdje tamo, koji su uvijek s nama, u našem srcu. Ta naša Hrvatska, kako sam i večeras čuo, ona zna i naučit će slušati. I nikad ne zaboravi slušati jer čovjek koji zna slušati uvijek nešto može naučiti. Jednog dana kad kažemo da nam se ne da više slušati, znači nemamo više ništa ni reći. Večeras mi je jednu lijepu rekao naš prijatelj. Kaže: mi imamo domovinu. Država može biti ovakva i onakva. Možemo biti sretni, zadovoljni, nezadovoljni…S pravom. Možemo gledati kritički, ali zauvijek naša kritika mora biti konstruktivna, nikada destruktivna. Kritika je uvijek dobro došla, za ljude koji znaju slušati. Tu takvu državu imamo, a ono što je najvažnije, za sve nas, koji jesu i koji dolaze, imamo domovinu. I ta naša domovina, ako je netko nešto dao za nju, to ste vi, branitelji. A domovina i njezin temelj je Domovinski rat. To ne može nitko zanijekati. Može se truditi koliko hoće i zvati kako hoće, bilo koje vjere, bilo kojeg imena, bilo kakvog prezimena. Ne može nikada poništiti ono što je domovina, zašto? Domovina je u našim srcima i mi je imamo”, govori Gotovina.

“Ono što ne smijemo zaboraviti, da ničeg toga ne bi bilo da nije gospodara povijesti. Jedini pravi gospodar povijesti, od početka, danas, do vijeka i do kraja svijeta je On”, ističe Gotovina pa pokazuje u nebo.

Izrekavši to, popraćen je pljeskom.

“Jedino njemu i jedino s njim nikada ne smijemo biti neprijatelji nego s njim i jedino s njim moramo biti prijatelji jer pripadamo njemu. On se brine o nama i to najbolje osjećamo onda kada smo dolje. Ponekad kad nam je dobro, zaboravimo i znamo zatvoriti vrata. Nemoj nas smetati, kažemo to u sebi, ali se sjetimo koliko smo grešni ljudi, ali smo ljudi i samo ljudi. I zato on jest Bog i gospodar povijesti. I neka nas on čuva i našu domovinu. Vaše obitelji, prijatelje i naše zajedništvo, što je najvažnije”, zaključuje.









Jedan od sudionika okupljanja objavio je i fotografije pa dodao: “Druženje s Generalom Antom Gotovinom, malo opuštanja uz dobro jelo i piće. Ispričavamo se unaprijed što nije bilo istaknutih i viđenih branitelja. Samo ovi obični branitelji”, napisao je.

Na nekoliko objavljenih snimki, vidi se Gotovina i kako pjeva.