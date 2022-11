‘DRINA SE CRVENILA OD KRVI CIVILA’ Međeđa: Mjesto gdje su četnici skalpirali muslimane i katolike te njihova tijela bacili u rijeku

Autor: Ivan Grandov

Stanovnici Međeđe južno od Višegrada, njih nekoliko stotina, zaklani su i ubijeni u istočnim dijelovima NDH 30. studenoga 1941. Radilo se uglavnom o djeci i ženama. Srpski vojnici su u obližnjem Koritniku skalpirali dvadeset civila, ubili mnoge ljude i bacili njihova tijela u rijeku Drinu. U Koraju kod Bijeljine zapalili su 150 kuća i ubili 300 ljudi, a u Tuholju su zaklali dvadeset dva čovjeka. Tu je ubijeno mnoštvo žena, djece i staraca.

Sve se to dogodilo, i još mnogo gore, stanovništvu na području rijeke Drine na samoj granici prema Srbiji. Ubojice su bili srpski vojnici, službeni pripadnici vojske Jugoslavije – rojalisti Draže Mihajlovića, poznatiji u narodu kao četnici. No, četnici nisu samo neka zločinačka banditska skupina pljačkaša i pijanaca kako ih se već 80 godina namjerno prikazuje. Četnici su imali status službene vojske Jugoslavije, pod imenom Jugoslavenska vojska u domovini (otadžbini) (skraćeno JVO). Ta vojska je jedina od svih dobila službeni ukaz vlasti Jugoslavije i kralja Petra II 10. lipnja 1942. godine, a raspuštena je pred kraj rata ukazom od 29. kolovoza 1944. godine. To je bilo, ne slučajno, isti mjesec kada su četnici amnestirani i masovno prešli u partizane, jednim drugim ukazom – Josipa Broza Tita.

Ta srbijanska vojska, sastavljena od etničkih Srba, počinila je stravične zločione na teritoriju NDH od Brotnja u Lici preko zapadne Bosne, pa sve do granica istočne Bosne, od šibenskog zaleđa preko Hercegovine do Brodskog posavlja, gdje su upadali u hrvatska sela preko Save.





Neposredno prije počinjenja ovog gnjusnog ratnog zločina, u kotaru Rogatica, 25. studenoga 1941., ti su četnici do temelja spalili čak 71 selo, te poklali tristo ranjenika i bolesnika u rogatičkoj bolnici, te ih bacili u rijeku Drinu.

Kasnije su ti isti četnici u kotarima Foča i Goražde nastavili pokolje katolika i muslimana u istočnoj Bosni. Te pokolje je opisao pokojni don Anto Baković koji je rodom iz Goražda. Računa se da je rezultat tog stravičnog četničkog pothvata bio više od sedam tisuća poklanih ljudi, koji su zatim bili bačeni u Drinu.

Rijeka Drina bila je krvava od leševa ubijenih. U tom zločinu ubijene su i časne sestre Drinske mučenice.

Prema službenom izvješću njemačkog poslanika u NDH, Kaschea, početkom travnja 1942., razvidno je da su četnici skupa s oružnicima države Srbije, poznatijim pod imenom nedićevci, počinili također besprizorne pokolje muslimanskog življa u istočnim dijelovima NDH. Potom, 13. kolovoza 1942., načelnik četničkog štaba Zakarija Ostojić ovako izvješćuje četničkog pukovnika Baćovića “da su na području Ustikolina – Jahorina popaljena sva hrvatska sela te poklano 2500 njihovih stanovnika“.

I prije toga u istočnim dijelovima NDH, gdje se od početka ustanka pojavljuju četnički odredi (najviše na prostoru Han Pijeska, Olova, Srebrenice, Bratunca i Vlasenice), zabilježeni su prvi pokolji muslimanskoj koje je u ovim krajevima imalo izrazitu naklonost Hrvatskoj. Ovi četnički odredi zauzeli su polovinom kolovoza 1941. Han-Pijesak, Srebrenicu i Bratunac, a kasnije su ušli u Vlasenicu, koju su ranije zauzeli partizani. Te varoši sela odmah su počeli pljačkati, a postupno kako su se organizaciono učvršćivali i brojčano jačali, započeli su s masovnim zločinima. Tako su četnici u Međeđi (južno od Višegrada) i Koraju (jugozapadno od Bijeljine), u listopadu i studenom 1941., pri napadu na ta mjesta, zaklali i ubili nekoliko stotina ljudi, uglavnom žena i djece. U mjestima gdje su preuzimali vlast uslijedila su uz pljačku, palež i brojna ubojstva muslimana i katolika (ako ih je bilo) na cijelom području pod njihovim nadzorom (npr. Rogatica, Prača).

Kako su četnici napredovali, tako je pred njima stanovništvo masovno napuštalo svoje domove i ugrožena mjesta, koja su pljačkana i potom paljena, i povlačilo se u veća mjesta i gradove, poglavito Tuzlu i Sarajevo. Tako su npr. popaljena sela Klašnik, Banja, Strumica i druga nastanjena muslimana i na tome području ubijeno oko 600 ljudi. I ovdje su četnici prijetili. Tako trebavski četnici u proglasu gradačačkim žiteljima prijete da “za svaku zapaljenu srpsku kuću biti zapaljeno cijelo neprijateljsko selo”, a za jednu srpsku glavu pišu da će sravniti “s lica zemlje 100 neprijateljskih glava”, što neodoljivo podsjeća na izjavu predsjednika Vučića izgovoreno svojevremeno u srbijanskom parlamentu.









Svi ovi zločini podsjećaju, a čak su i veći od zločina počinjenih na istom teritoriju u posljednjem ratu, što naglašava kontinuitet srpske zločinačke politike.

O četničkim zločinima i situaciji na području opkoljenog Višegrada izvijestio je pismeno 3. XI. 1941. Reis-ul-ulemu u Sarajevu njihov izaslanik, moleći za pomoć u hrani i za vojničku zaštitu.

“Četnici su uzeli u svoje ruke cijelu okolicu Višegrada osim sela Orahovica. Sve dokle dođu i što živo uhvate, i to muškarce od 12 godina pa na više, na najokrutniji način ubijaju (kao u Srebrenici 1995. op.). Jednim vade grkljane, druge žive gule, trećima režu uši, nos i vade oči. Ženski svijet ubijaju, a djevojke prije toga spolno upotrijebe. Mlade žene vode sebi u logore da im poslužuju i da se s njima provode. Do sada računa se da je izginulo muslimana u kotaru Višegrada na gornji način oko 2.500 računajući u ovo i odbranu. Ima slučajeva i to dosta da i djecu kolju, pa im glave peku i svojim vođama šalju…Pošto se je pučanstvo iz sela sleglo u Višegrad, sam Višegrad je pasivno mjesto, tu je zavladala neopisiva glad i siromaštvo tako, da ima dosta svijeta, koji nema niti da jede, niti da se obuče, a niti da se gdje skloni. Danas je jedino moguće hranu pribaviti preko Mostara, Kalinovika i Foče. Izlažući ovo napominjem, da su četnici sva sela popalili, pa je potrebna brza i trajna pomoć, pošto se izbjeglice ne bi imale kuda povratiti i kad se prilike srede”, izjavio je.









Svi ovi zločini koje je počinila službena vojska Jugoslavije JVO (tzv. četnici), proglašeni od jugoslavenskog kralja Petra, obavijeni su velom šutnje do današnjeg dana. S obzirom na ogromne dimenzije zločina koje su počinili Srbi i njihove vojne jedinice na teritoriju NDH od Like do granice na Drini, potrebno je hrvatsku javnost zbog povijesne istine upoznati s tim činjenicama i događajima tijekom II. svjetskog rata. U mnogim tim krajevima ubijanja su se nastavila i nakon završetka rata, ovaj puta od komunističkih partizana u čijim se redovima borio veliki broj ovih amnestiranih zločinaca