Dramatična vodena obuka na Korčuli: Samo najhrabriji vojnici prolaze ovaj ‘drill’

Autor: S.V.

Novi polaznici Središta za razvoj vođa “Marko Babić”, na Korčuli prolaze brutalnu obuku koja će potrajati šest tjedana. Pripadnike 11. naraštaja Središta predvođenih prvim dočasnikom Središta Matom Bjelovarac, na obuci su dočekali noviteti, pa su tako postali prvi polaznici koji su novim preprekama morali “probiti led”.

“Nama je nekad možda malo monotono jer stalno ponavljamo iste stvari. Nastojimo zato svaki put ubaciti neke novitete kako bi bilo zanimljivije i nama i polaznicima”, kaže časnički namjesnik Bjelovarac.

Narednik Slaven Zlomislić, instruktor u Središtu i voditelj ove morske faze obuke, objasnio je kako je bitno da tijekom provedbe aktivnosti u moru sve ide u puzajućoj fazi, odnosno sve se radi korak po korak.

Ronjenje kroz cijev

Na prvoj prepreci, piše Hrvatski vojnik, nalaze se ljestve izrađene od pet cijevi povezanih užetom. Cilj je svaku od tih cijevi prijeći ili je preroniti, te potom doplivati do mjesta gdje se nalazi druga prepreka. Riječ je o žičanoj prepreci na metar dubine do koje treba zaroniti, okrenuti se za 180 stupnjeva i u tom položaju uz pomoć ruku i nogu prijeći je cijelom duljinom. Na trećoj prepreci nalaze se četiri velike gume koje se prelaze tako da se u svaku uđe s vanjske strane, zaroni i prođe se ispod nje.

Nakon guma na red dolazi cijev duga tri metra i postavljena u moru na dubini od jednog metra kroz koju treba preroniti, a unutar nje nalazi se uže za brži prolaz. Drvena prepreka na vodi zadnja je prepreka, na koju se treba popeti i prehodati je do kraja. Prepreke se na prvu ne čine toliko zahtjevne, ali prijeći ih više puta bez odmora iziskuje velik napor i fizičku snagu.

Na pitanje zašto su ovakve prepreke bitne za jednog vojnika, narednik Zlomislić odgovara: “Normalno je da je svaki vojnik plivač i u slučaju ratnih zbivanja uvijek može naići na neku vodenu prepreku. Zato je bitno da ima temeljna znanja o tome kako bez problema svladati bilo koju prepreku na vodi.”

Utapljanja tijekom rata zahtijevaju vodenu fazu obuke

Prevrtanje gumenog čamca nije nimalo lak zadatak, ali uz prave upute instruktora i to se s lakoćom riješi. Pravilan položaj tijela, sinkronizacija s binomom i istodobno povlačenje užeta u nekoliko sekundi dovode čamac u obrnuti položaj. Uz zvuk udaraca vesla o more čuje se i zapovijed 2-A, koju izgovara pojedinac u čamcu postižući sinkronizirano veslanje. Tri gumena čamca u kojima su raspoređene tri desetine polaznika udaljavaju se u formaciji klin, a instruktori ih dodatno motiviraju pjesmom i utrkom u povratku do polazne točke.









Potreba za vodenom fazom obuke objašnjena je kroz iskustva u Domovinskom ratu, kada su, primjerice, na Uni mnogi vojnici izgubili živote samo zato što nisu bili plivači. “Zemlja smo s puno rijeka i upravo je zbog toga bitna ova faza obuke, da vojnici znaju svladati bilo kakvu vodenu prepreku ili prijeći s jedne strane obale na drugu”, zaključio je prvi dočasnik.