DRAMA U VUKOVARU! PORFIRIJE STIŽE BAŠ NA OBLJETNICU SMRTI BLAGE ZADRE! Josić: ‘Ne smeta nam njegov dolazak, ali datum je nezgodan’

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Ove nedjelje cijela će Hrvatska, a osobito Vukovar, biti u znaku sjećanja na ratnog velikana Blagu Zadru koji je poginuo 16. listopada.

Na isti datum, u Vukovar će doći i srpski patrijarh Porfirije posvetiti pravoslavnu crkvu Sv. Nikolaja.

“Tko god je taj posjet dogovarao morao je znati neke datume značajne za Vukovarce i to uzeti u obzir. Moglo se drugačije dogovoriti i svi bi bili zadovoljni jer mi nemamo ništa protiv toga da se na radostan način nešto proslavi nakon obnove i blagoslovi”, rekao je na tiskovnoj konferenciji predsjednik Odbora za branitelje Domovinskog pokreta Tomislav Josić.





Josić: Datum je problematičan

Naglasio je kako vukovarski branitelji nemaju ništa protiv Porfirijeva dolaska, ali im je datum definitivno problematičan zbog obljetnice smrti Blage Zadre:

“Svi mi koji živimo u Vukovaru trebali bi razgovarati o nekim stvarima pa onda ovakvih problema ne bi bilo. Sada nas neki prozivaju da smo krivi i da bi to trebali spriječiti, a to ne možemo jer Vukovar je otvoreni grad i u njega može doći tko god želi. Trebalo je samo malo više razumijevanja ljudi na vlasti i do ovakvih problema ne bi dolazilo”.

Mlinarić “opleo” po Porfiriju i Ćulibrku

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić prema ovoj situaciji bio je puno oštriji kazavši da “u Vukovar na taj dan dolazi Porfirije sa 11 vladika, među kojima se nalazi i Ćulibrk koji je bio niški specijalac i bio na Vukovaru”

“To je čista provokacija. Pričamo o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, onoj istoj koja je prije dva mjeseca odlikovala Vojislava Šešelja”, rekao je Mlinarić.