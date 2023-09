Ćipe oprašta majoru JNA: Ovaj mu se bezobrazno smijao u lice

Autor: Snježana Vučković

Vukovarski branitelj i saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić, svjedočio je na Županijskom sudu u Osijeku, na suđenju majoru JNA Vojislavu Mediću za ratni zločin u srbijanskim logorima.

U podugačkom svjedočenju punom opisivanja brutalnosti u logoru, Medić je ispričao o drugom susretu sa osumnjičenim Medićem:

Rekao da mu prašta, ovaj se počeo smijati

“Tom prilikom mi je rekao ‘nećeš odavde nikada izaći, a ako i izađeš, očistit ćeš paučinu za mnom’, čime je htio poručiti da ću izaći posljednji, a tako je na kraju i bilo. Te su mi se rečenice usjekle”, kazao je Ćipe na sudu i dodao:





“Ja, gospodine Mediću, protiv vas nemam ništa, ja sam svima sve oprostio”.

Nakon ove izjave, optuženi Vojislav Medić se počeo smijati zbog čega ga je upozorio sudac Mirko Ljubičić, donosi Večernji list.

Čipe je za naš portal iznio zanimljiv podatak o tome kako je Medić izbjegao identifikaciju koja je prethodila suđenju:

Ćipe: “Pokušao je izbjeći identifikaciju”

“Upravo kada sam ja došao na red za prepoznavanje, Medić je iskoristio svoje zakonsko pravo i odbio je izaći, no ja sam ga svejedno vidio u sudnici i odmah prepoznao.”









Na pitanje, smatra li da bi Medić mogao izbjeći odgovornost za mučenje zatočenika u srbijanskim logorima, naš sugovornik kaže:

“Nisam uopće frustriran jer znam da se ne može izvući. Obrana je tvrdila kako je nemoguće da je Medić u srpnju 1991. bio u Vukovaru, no on se niti ne tereti za zločin iz tog perioda, već za zločin pri ispitivanjima u logoru Stajićevo. Dakle, nakon pada grada. Oni su se uhvatili za taj podatak, iako je on potpuno nebitan. Ali, to im ne može proći. On je bio major KOS-a koji je premlaćivao ljude.”

“Na ispitivanjima je imao male kockaste naočale”

Mlinarić kaže kako se dobro sjeća Medića u danima zatočeništva:









“Na ispitivanju je imao male kockaste naočale i oslovio me sa ‘Ćipe’. Bio sam šokiran jer mi je znao nadimak, a onda mi je rekao da je u lipnju 1991. bio na Trpinjskoj cesti kao MUP-ov djelatnik iz Savske, te da je tom prilikom donio par kalašnjikova. Zanimalo ga je kako je poginuo Blago Zadro i čija je ideja bila da se iskopa rov u Hercegovačkoj ulici. Riječ je o rovu koji je za njih bio dosta koban, a ja sam mu rekao da je to bila ideja Blage Zadre koji u to vrijeme više nije bio živ, pa mu nisam mogao naškoditi. Osim toga, to je uistinu bila Blagina ideja. Na to mi je Medić rekao da neću nikada izaći iz logora, a ako i izađem da ću biti posljednji i onaj koji je ‘očistio paučinu’. Tako je i bilo.”