Doznali smo detalje zločina zbog koji su uhićena dva srpska vojnika. Bolje da nismo

Autor: S.V.

Dvojica bivših pripadnika vojske bosanskih Srba uhićena su u utorak u istočnoj Bosni pod sumnjom da su sudjelovali u ubojstvu više od 30 osoba bošnjačke nacionalnosti s područja Goražda.

Tužiteljstvo BiH nije objavilo identitet uhićenih jer to onemogućava zakon, no navedeno je kako su oni bili zapovjednici postrojbe čiji su pripadnici u selu Lozje kod Goražda ubili tridesetak osoba, pretežito civila, među kojima je bilo žena, djece i staraca. Za taj zločin do sada nitko nije osuđen…

Nitko još nije odgovarao za ovaj zločin

Prije više od sedam godina, moglo se doznati detaljnije o svoj surovosti ovoga zločina. Na suđenju Draganu Šekariću za zločine počinjene u Goraždu i Višegradu, dvoje svjedoka Tužiteljstva BiH se prisjetilo kako su članovi njihovih obitelji ubijeni u selu Lozje u svibnju 1992. godine.

Zinata Pleh ispričala je kako je u napadu na selo Lozje ubijen njen sin Edib, dok se ona krila u kući Ibre Bogdanovića.

“Bilo nas je preko 40. Bilo čitavo naselje, i muškarci i žene i djeca. Sin je prvi poginuo. Mi smo bježali iz kuće Ibre Bogdanovića”, prisjetila se svjedokinja. U međuvremenu, Šekarić je za zločine u Lozju oslobođen odgovornosti.

Među više od četrdeset ubijenih stanovnika Lozja, ubijena je i jedanaestogodišnja Advira Šahman. Njena majka Izeta Šahman toga je dana pokušala pobjeći iz okupiranog Lozja.

“Mama, ja sam ranjena”

“Zapucalo je sa svih strana. U jednom trenutku sam tijelom pokrila Advirinu sestru. Pogledam i vidim Adviru kako leži niže mene. Uspjela sam je dotaći nogama. Čula sam je kako govori: ‘Mama, ja sam ranjena.’ Lijeva noga joj je bila kompletno izrešetana. Uzela sam svoju Adviru i šamijom joj podvezala nogu, ali krv je i dalje tekla. A Advira je samo govorila: ‘Mama, daj mi malo vode, molim te.’ A ja ni kapi nisam imala da joj dam. Kad god se napijem vode, pomislim na nju”, prenosi Radio Sarajevo Izetinu priču.

Advira je umrla u majčinom naručju dok su ih srpski vojnici prevozili do bolnice, nakon čega je Izeta je sa ubijenom kćerkom prevezena natrag u Lozje i zatvorena u kuću, u kojoj će provesti naredna tri dana. Tada je saznala da joj je druga kćerka zarobljena. Adviru je pokopala u vrtu i pobjegla.









Midheta Kaloper Oruli u napadu je ostala bez majke i brata te još 13 članova uže obitelji. Sa još 36 stanovnika Lozja i sama je zarobljena i mučena, najprije u kući Turkovića, a potom zlostavljana i u školi u Podhranjenu.