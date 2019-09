DOVRŠENA ISTRAGA U VEZI RATNIH ZLOČINA NA BANOVINI! Policija objavila uznemirujući izvještaj o zlostavljanjima do smrti

Autor: S.V.

Danas, 25. rujna, na izvanrednoj konferenciji za medije u Policijskoj upravi sisačko-moslavačkoj predstavnicima medija su se obratili načelnik Policijske uprave sisačko-moslavačke Luka Pešut i voditelj Službe kriminalističke policije Igor Pasanec, koji su prezentirali rezultate dovršenog kriminalističkog istraživanja vezano uz kaznena djela „Ratnog zločina protiv civilnog stanovništva“ i „Ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika“, počinjena u drugoj polovici srpnja i tijekom kolovoza 1991. godine, u zatvoru na Šamarici.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja kako su sada 47–godišnjak, 65-godišnjak i 66-godišnjak, kao članovi Operativnog štaba tzv. „Centra za obuku specijalnih jedinica milicije“, tzv. „SAO Krajine“ smještenog u prostorijama bivšeg Spomen-doma na Šamarici, a koji su imali i stvarne ovlasti zapovijedanja i nadzora nad svim pripadnicima jedinica u sklopu navedenog Centra za obuku, u spornom razdoblju u zatvoru na Šamarici zapovjedno i 61-godišnjak kao zamjenik zapovjednika Specijalne jedinice neposredno, odgovorni za ubijanje, nečovječno postupanje, nanošenje velikih patnji te ozljeda tjelesnog integriteta i zdravlja nad ukupno 31 osobom od čega 9 ratnih zarobljenika pripadnika MUP-a i Zbora narodne garde RH, i 22 civila s područja Petrinje, Sunje, Hrvatske Kostajnice, Siska, Gline, Velike Gorice i Dugog Sela.

Dana 18. srpnja, 1991. godine u zatvoru na Šamarici tijekom trajanja oružanog sukoba između regularnih policijskih i vojnih postrojbi Republike Hrvatske i naoružanih paravojnih formacija SAO Krajine, sada 61-godišnjak je kao zamjenik zapovjednika Specijalne jedinice tijekom ispitivanja i nakon fizičkog zlostavljanja zapovjedio usmrčenje zarobljenog pripadnika MUP-a RH tada 26-godišnjeg muškarca.

Nakon opisanog zločina nad zarobljenikom, pripadnikom MUP-a RH, u drugoj polovici srpnja i tijekom kolovoza 1991. godine, u zatvoru na Šamarici trojica osumnjičenih članova Operativnog štaba u zatvoru Šamarica, nepoduzimanjem bilo kakvih radnji kojima bi suzbili, kaznili i spriječili sebi podređene, dozvolili su da isti, nastave s likvidacijama i fizičkim i psihičkim mučenjem i zlostavljanjem zarobljenika zatvora, zbog čega su zapovjedno odgovorni što su:

– za vrijeme boravka u zatvoru sedmorica zarobljenih pripadnika MUP-a i Zbora narodne garde RH, tada u dobi od 22 do 32 godine bili su fizički i psihički zlostavljani, dok su od posljedica takvog zlostavljanja umrli 26-godišnjak čiji su posmrtni ostaci ekshumirani dana 4. svibnja 2000. godine u neposrednoj blizini samog Spomen doma Šamarica i 27-godišnjak čiji su posmrtni ostaci dana 31. listopada 1996. godine ekshumirani na širem području Dvora

– za vrijeme boravka u zatvoru fizički i psihički zlostavljani zatočeni civili hrvatske nacionalnosti njih devetorica, tada u dobi od 28 do 56 godina, među kojima je od posljedica takvog zlostavljanja umro 37-godišnjak čiji su posmrtni ostaci dana 31. listopada 1996. godine ekshumirani na širem području Dvora

– iz zatvora su odvedeni i na obližnjoj šumskoj lokaciji Slopačka Kosa, mjesto Pastuša, likvidirani, prethodno zatočeni civili hrvatske nacionalnosti, njih sedmorica tada u dobi od 31 do 61 godine, a koji su upravo na toj lokaciji ekshumirani dana 27. lipnja 2002. godine

– iz Štaba u selu Borojevići, pod izlikom odvođenja na Šamaricu, od strane njima podređenih osoba, prethodno zatočeni civili hrvatske nacionalnosti njih petorica, tada u dobi od 21 do 27 godina, koji su odvedeni na lokaciju tzv. Marvenog groblja, selo Lovča, gdje su također likvidirani. Oni su ekshumirani dana 03. studenoga 1997. godine

Protiv četvorice osumnjičenih podnijeto je Posebno izvješće Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu kao nadopuna kaznenih prijava, a obzirom kako su osumnjičeni za sada nedostupni tijelima kaznenog progona Republike Hrvatske, za njima su raspisane potrage.