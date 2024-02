Dosje Jarak obradio ‘slučaj Korade’: Rojs otkrio brutalne detalje o generalu ubojici

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Nakon vrlo temeljitih priča o slučajevima brutalnih ubojstava novinara Ive Pukanića i Ivane Hodak, Andrija Jarak sa svojim serijalom “Dosje Jarak” ide dalje.

U nastavku se pozabavio odgovorima na pitanje “kako je Ivan Korade od velikog hrvatskog generala postao jedan od najpoznatijih masovnih ubojica”. Podsjetimo, Korade je prošao najteža ratišta, a javnost ga je upamtila kada je ponosno podigao hrvatsku zastavu na kninsku tvrđavu nakon oslobođenja grada 5. kolovoza 1995.

Gotovo 13 godina nakon povijesnog čina počinio je jedan od najgorih zločina u hrvatskoj povijesti. Ubio je petero nedužnih ljudi među kojima i maloljetnika i njegovu baku. Prije nego što si je oduzeo život, teško je ranio policajca koji je podlegao ozljedama putem do bolnice.

Rojs: “Mislim da je politici odgovaralo da Korade bude mrtav”

“Ivan Korade je nesporni ratni heroj. I to je činjenica koju mu nitko i nikad ne može oduzeti. Međutim, ta činjenica ne opravdava sve ono što je napravio nakon što su ga umirovili. Država je trebala reagirati i pobrinuti se za njega. Je li to prisilna hospitalizacija, obavezno liječenje… o tome u epizodi govore stručnjaci, svjedoci vremena. Imaju jako zanimljive teze oko toga”, najavio je Jarak.

Jedan od onih koji je gostovao u ovoj epizodi je general Ljubo Ćesić Rojs. Na pitanje kakav je Korade bio vojnik, Rojs je kazao:









“Neustrašiv, stog ali pravedan. Imam puno lijepih uspomenana njega… Nikada neću zaboraviti kada je po oslobođenju Knina predsjedniku Tuđmanu rekao ‘predsjedniče, popeli smo se na krov Hrvatske’. Isto tako mi je ostalo u sjećanju da je predsjednik pitao ‘otkuda nam zastava’, Korade je rekao ‘šivali smo je na putu prema Kninu.'”

Rojs se potom kritički osvrnuo na reakciju države koja je zanemarila oboljelog vojnika: “Znate, on je bio bolestan. Žao mi je što, kad je on obolio, država nije ništa napravila kako bi se izliječio. Da su reagirali, danas bi bio živ. No, ja mislim da je politici tada bilo u interesu da ga imaju mrtvog”, zaključio je Ćesić u najavi epizode.